Az élvonalban való bennmaradásért harcolnak (Teremlabdarúgás, I. liga)

– Kevesebb mint egy hét választ el a tavaszi idény első mérkőzésétől, hiszen február 18-án a Román Kupa második körében a Kolozsvári Clujana otthonában lép pályára a Sepsi Futsal. Lesz csapatunk arra, megkezdődött a felkészülés?

– Mi, azaz jómagam és Bende Lajos szeretnénk, hogy legyen továbbra is futsalcsapata Sepsiszentgyörgynek – jelentette ki határozottan Farkas Attila edző. – Ígéret van, leadtuk a pályázatunkat a megyei tanácshoz, és reméljük, be tudjuk fejezni az aktuális bajnokságot. Mindenképp az a célunk, hogy lejátsszuk az alapszakasz utolsó négy meccsét, majd sikeresen abszolváljuk a playoutot, és hogy bennmaradjunk az élvonalban. Csütörtöktől már újra közösen edz a csapat, s elkezdtük a felkészülést azzal a kerettel, amellyel az őszi idényt befejeztük. In­cze Botond távozott az együttestől, azaz kölcsönadtuk a Brassói Coltea 1920 csapatához, hiszen a Cenk alatti városban egyetemista, és nem tudta azt vállalni, hogy velünk eddzen, velünk játsszon bajnoki mérkőzéseket.

– Minden idők legrosszabb őszi idényén van túl a sepsiszentgyörgyi futsalsport… Mivel lehet ezt megmagyarázni, kimagyarázni?

– A pénz miatt vagyunk ebben a helyzetben. Mi pályáztunk, sőt, elnyertük a sepsiszentgyörgyi tanács 320 ezer lejes támogatását, de sajnos nem tudtuk lehívni a teljes összeget. Ebből a pénzből szerettünk volna össze­rakni egy jó csapatot, de sajnálatos módon nem jött össze… Ahogy korábban is mondtam, mi be szeretnénk fejezni a 2017–2018-as bajnokságot, hiszen számunkra és a város számára is szégyen lenne, ha most kiállnánk. A fiúk is azt mondják, hogyha beálltunk, akkor már vigyük végig a bajnokságot, és küzdjünk azért, hogy az I. ligában maradjon a csapat.

– A gyenge szereplés miatt az ősz folyamán sok bírálat érte a csapatot…

– Sajnos, sokan, akik kritizálják a csapatot, nincsenek ott a meccseinken – vette át a szót Bende Lajos, a zöld-fehérek elnöke, aki a jelenlegi szezonban maga is majdhogynem minden meccsen pályára lépett. – Többször elhangzott az a kérdés, hogy miért nem játszanak helyiek a Sepsi Futsalban? Most csak szentgyörgyi, itteni játékosok alkotják a csapatot, és csak ennyire vagyunk képesek. Jelen pillanatban roppant erős a romániai futsalbajnokság, s ez meglátszik az eredményeinken. Amikor volt spanyol futsalos a csapatban, mindig jött a kérdés, hogy miért ők játszanak, most viszont, amikor tényleg rá vagyunk kényszerítve arra, hogy helyi játékosokkal játsszunk, akkor zéróban vagyunk. Sajnos, a jelen helyzetben csak ennyit tudunk! – Merész terveink voltak – szólt közbe Farkas Attila. – Mányát, Grigoraşt is haza akaratuk hozni, sőt, leültünk és tárgyaltunk is már velük, de nem minden alakult úgy, ahogy szerettük volna. A kritizálóinknak csak annyit tudok mondani, hogy jöjjenek és segítsenek a csapaton, hiszen mi nyitottak vagyunk mindenre annak érdekében, hogy megmentsük a Sepsi Futsalt.

– Az ősz folyamán nagy volt a játékosmozgás a csapaton belül. Ez mivel magyarázható?

– Jelen pillanatban a játékoskeretünket olyan labdarúgók alkotják, akik nagy többségben az V. ligában, nagypályán is játszanak. Sajnos, többen is azt a küzdelemsorozatot részesítik előnyben, mint az élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokságot. Nálunk kevés a pénz, ott viszont jobban kapnak, és ezért vagyunk olykor bajban. Egyszerűen nem tudunk nekik annyit fizetni, mint a D-osztályban. Továbbá a munka miatt is esett ki játékosunk, s volt olyan is, aki maga belátta, hogy nem neki való, vagy nem tudja folytatni a futsalt.

– Nemrégiben elkészítették a Román Kupa második körének párosításait, a zöld-fehéreknek pedig a Kolozsvár otthonában kell harcolniuk a továbbjutásért. Szerencsés volt-e a sorsolás?

– A sorsolást a 2018-as futsal Európa-bajnokság helyszínén, azaz Ljubljanában bonyolították, ahol jómagam is ott voltam. A húzás előtt mondtam Jakab Zoltánnak, az FK Székelyudvarhely edzőjének, hogy mi most „gyengébb” ellenfelet fogunk kapni. És úgy is lett… Ilyen az élet: amikor jó csapatunk volt, akkor mindig a legkeményebb ellenféllel hozott össze a sors, amikor viszont nincs jó csapatunk, akkor gyengébb ellenfelet kapunk. A tavaly a Colteával, idén pedig a Kolozsvárral kerültünk össze. Ennek ellenére legyőzhető a kincses városbéli csapat, ám a következő körben már a Brassói Coltea 1920–Dévai Autobergamo párharc győztesével kellene játszani. Az valószínűleg Déva lesz, így a négyes döntőbe való jutás majdhogynem lehetetlen küldetés.

– Négy mérkőzés van hátra az alapszakaszból, mit vársz ezektől a meccsek­től?

– Van két idegenbeli meccsünk a Temesvári Informatika és a címvédő Déva ellen, mindkettő roppant nehéz lesz. Itthon játszunk majd a Marosvásárhelyi City’US csapatával és Jászvásárral: az előbbi együttes ellen győzni kellene, a moldvai gárdával pedig hazai környezetben felvehetjük a harcot. Úgy, ahogy a Galaci Uniteddel vagy a Călăraşi-sal szoros meccset játszottunk a Szabó Kati Sportcsarnokban, így most is ebben bízom.

A Sepsi Futsal játékoskerete: * kapusok: Kisgyörgy Zsolt, Papp László, Zoltáni Gyula * mezőnyjátékosok: Bende Lajos, Pulugor Zsolt, Papp Csongor, Pulugor István, Tompa Csaba, Marius Ciobotaru, Ambrus Tihamér, Héjja Tamás, Szakács József, Boér Hunor.

A sepsiszentgyörgyi együttes kupa és bajnokságbeli programja:

* Román Kupa, 2. kör (február 18.): Jászvásár–FK Székelyudvarhely, West Déva–Temesvári Informatika, Bucovina Vîcov–Galaci United, Brassói Colţea 1920–Dévai Autobergamo, Buzăui Fortius–Resicabányai Muncitorul, Gyergyószentmiklósi Inter–Marosvásárhelyi City’US, Călăraşi–Csíkszeredai Imperial Wet, Kolozsvári Clujana–Sepsi Futsal

* I. ligás bajnokság, 15. forduló (február 25.): Marosvásárhelyi City’US–Jászvásár, Temesvári Informatika–Sepsi Futsal, FK Székelyudvarhely–Déva, Resicabánya–Csíkszeredai Imperial Wet, Călăraşi–Galaci United; 16. forduló (március 11.): Jászvásár–Călăraşi, Galaci United–Resicabánya, Csíkszeredai Imperial Wet–FK Székelyudvarhely, Déva–Temesvári Informatika, Sepsi Futsal–Marosvásárhelyi City’US; 17. forduló (március 18.): Sepsi Futsal–Jászvásár, Marosvásárhelyi City’US–Déva, Temesvári Informatika–Csíkszeredai Imperial Wet, FK Székelyudvarhely–Galaci United, Resicabánya–Călăraşi; 18. forduló (április 7.): Jászvásár–Resicabánya, Călăraşi–FK Székelyudvarhely, Galaci United–Temesvári Informatika, Csíkszeredai Imperial Wet–Marosvásárhelyi City’US, Déva–Sepsi Futsal.