Portugália az öreg kontinens trónján (Teremlabdarúgás, Európa-bajnokság)

A portugálok Ricardinho góljával már az első perc végén előnybe kerültek, de a rendes játékidő utolsó előtti percében Bruno Coelho találata csupán az egyenlítést jelentette számukra, mert közben spanyol részről Marc Tolrá és Ángel Velasco Marugán is betalált. A hosszabbítás vége előtt 55 másodperccel Bruno Coelho büntetőből volt eredményes, ezzel dőlt el a finálé. A portugálok eddigi legjobb eredménye a 2010-es debreceni kontinenstorna második helyezése volt, a spanyolok viszont egy ezüstérem mellett hét aranyat is nyertek 1996 óta, a szlovén fővárosba is címvédőként érkeztek. Az oroszok egy arany és öt ezüst mellett immár harmadszor szereztek bronzérmet.

Ez volt az utolsó 12 csapatos Európa-bajnokság, a következő, 2022-es tornán már 16 válogatott vehet részt.

Eredmények: S döntő: Portugália–Spanyolország 3–2 (1–1, 2–2, 2–2) S a 3. helyért: Oroszország–Kazahsztán 1–0 (0–0).



Ricardinhóé a leggyorsab döntős gól

Az Eb-győztes portugál futsalválogatott klasszisa, Ricardinho a spanyolok elleni fináléban megszerezte az Európa-bajnoki döntők leggyorsabb találatát. A portugálok legjobbja a kezdősípszót követően 59 másodperc alatt betalált, ilyen gyorsan pedig még soha nem szereztek gólt a futsal-Eb fináléjában. Az aranyéremhez a szintén Eb-győztes portugál labdarúgó-válogatott sztárjátékosa, Cristiano Ronaldo is gratulált.