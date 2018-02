Cukorrépa-termesztésre ösztönöznek

Mihai Dumitriu a cukorrépa-termesztés helyzetét is vázolta

Erősíteni kívánja háromszéki cukorrépapiaci részesedését a romani Agrana cukorgyár. Hamarosan megkezdik a szerződéskötést a cukorrépát termelő gazdákkal – jelentették be a cég képviselői az elmúlt héten megtartott gazdatalálkozón.

A Kézdivásárhelyen pénteken lezajlott összejövetelen Mihai Dumitriu igazgató ismertette a répatermesztés helyzetét, az idei kilátásokat, ugyanakkor a gyárral együttműködő cégek vetőmag- és vegyszerkínálatát, valamint a legújabb technológiákat is megismerhették a jelenlévők.

Székely Sándor, az Agrana Kovászna, Hargita és Brassó megyei képviselője érdeklődésünkre elmondta, körzetében mintegy 50 gazdával állnak szerződéses viszonyban, az általuk cukorrépával bevetett területek nagysága változik, 400–700 hektár közötti összterületről lehet beszélni.

Mihai Dumitriu a jelenlévőknek elmondta, senkit nem akar lehangolni, de lesznek kisebb változások az idei szerződésnél. Ősszel előlegként 20 eurót fizetnek a leadott répa tonnája után – a kifizetés a számlázást követő egy hé­ten belül esedékes. Újdonság, hogy a termelőknek részt kell vállalniuk a répa szállítási költségeiből. A teljes összeg 25 százalékát, de nem több, mint tonnánként két eurót kell kifizetniük – mondta az igazgató, biztatva a gazdákat, hogy minél többen vegyenek részt a szállításban. A leadott répa tonnája után 250 kilogramm répaszeletet kapnak ingyen a gazdák, jó szervezéssel megoldható, hogy a répát szállító teherautók vissza­felé már hozzák is.

A leadott répa mennyiségét, paramétereit (idegen anyag, cukortartalom stb.) az átvételt követő napon interneten kapják meg a gazdák – mindenki saját jelszavával juthat hozzá az adatokhoz.

Dumitriu hangsúlyozta: a tavalyi év rendkívül jó volt a cukorrépa szempontjából. Kovászna megye országos szinten élenjáró a répatermeléshez szükséges adottságok tekintetében, így mindenkit biztat a cukorrépa termesztésére – mondta.

A gazdatalálkozón jelen volt Marius Popica, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség Kovászna megyei hivatalának vezetője. Beszé­dében elmondta, a cukorrépa-termelők hektáronként 1100 euró feletti össztámogatásra számíthatnak továbbra is. A termeléshez kötött támogatás nőhet, figyelembe véve, hogy a nagyváradi cukorgyár bezárásával mintegy hétezer hektárral csökkenhet a cukorrépa-terület az országban, ez pedig a hektáronkénti szubvenció növekedését vonhatja maga után. 2020-ig nem változik az uniótól kapott támogatás összértéke, a hektáronkénti uniós szubvenció az összterület függvényé­ben változhat – magyarázta az igazgató. Az országos átmeneti támogatás (ANT 6, legutóbb 72 euró volt hektáronként) hektáronkénti összege viszont csökkenni fog 2020-ig, ezt követően csak az uniós forrásokból jövő támogatásra számíthatnak a cukorrépa-termelők. Ezzel kívánják elérni, hogy az unió szintjén egyenlőbbek legyenek a támogatások – mutatott rá a lehetséges változásra.

Az igazgató kiemelte, csak a cukorgyári szerződésbe foglalt területek után kérhető a cukorrépa-támogatás. A természeti csapásokat (túlzott csapadék, fagy stb.) a községi bizottságoknál kell jelenteni. De nem számít természeti csapásnak, ha a kiszedett répa a föld végén decemberben megfagy – intett Popica Marius.