Lejáratás vagy tisztogatás?

A vasárnap este az Antena 3 műsorában sugárzott hangfelvételen állítólag Lucian Onea, a ploieşti-i területi főügyész párbeszéde hallható Vlad Cosma volt képviselővel, aki ellen korrupció miatt emeltek vádat. A korrupcióellenes ügyészség szerint a befolyással való üzérkedéssel vádolt Vlad Cosma (akinek a perét február 19-én tárgyalja a legfelsőbb bíróság), hangfelvételeket készített, majd azok részleteit össze­vágva, elferdítve mutatta be a valóságot bizonyos büntetőjogi ügyekről. Ezt megelőzően az elmúlt napokban (utoljára február 9-én, pénteken) Vlad Cosmához közel álló emberek több ízben felkeresték a területi ügyészség vezető ügyészeit, akiknél megpróbálták elérni, hogy kedvezően járjanak el Vlad Cosma és apja, Mircea Cosma számára. Utóbbi ellen szintén büntetőjogi per folyik vesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés miatt – hívja fel a figyelmet az ügyészség közleménye. Leszögezik, hogy – amint az a felvételből is kiderül – az Antena 3 műsorában közzétett hangfelvétellel a Mircea és Vlad Cosma, valamint a Sebastian Aurelian Ghiţă perét előkészítő ügyészek és rendőrök lejáratása a cél. Emiatt újabb eljárást indít az ügyészség, ezúttal többek közt zsarolás miatt – szögezik le a közleményben.

Mihaiela Moraru Iorga volt korrupcióellenes ügyész azt nyilatkozta az Antena 3-on: „Egy adott pillanatban ki kellett jelölni a miniszterelnököt, és egy volt miniszter neve is felmerült. Folyamatban volt akkor nálam egy nyomozás azzal az exminiszterrel kapcsolatban. Nem szeretnék neveket említeni, ne mondják, hogy tönkretettem a nyomozást. Azt kérdezte akkor tőlem (Laura Codruţa Kövesi főügyész – szerk. megj.), lehetséges lenne-e minél előbb a nyilvánosság elé állni azzal a dossziéval. Azzal magyarázta ezt, hogy ha az illető urat kinevezik miniszterelnöknek, Dana Gîrbovan (a Romániai Bírák Országos Szövetségének elnöke – szerk. megj.) lesz az igaz­ságügyi miniszter, ami katasztrofális lenne ránk nézve”. A korrupcióellenes főügyész szerint Iorga valótlanságot állít, mint mondta, nem tárgyalt senkivel potenciális miniszterelnökként emlegetett exminiszterek dossziéiról, nem gyakorolt nyomást az ügyészekre, és nem avatkozott bele a tevékenységükbe.

Az Antena 3 televíziócsatornában elhangzottak újabb bizonyítékai annak, hogy létezik a „párhuzamos állam”, jelentette ki Liviu Dragnea, aki szerint fontos, de nem elégséges, hogy az Igazságügyi Felügyelet hivatalból kivizsgálást indított egyrészt Mihaiela Iorga Moraru ügyész állításai, másrészt bizonyos hangfelvételek kapcsán, amelyeken állítólag Lucian Onea, a ploieşti-i területi főügyész párbeszéde hallható Vlad Cosma korrupcióval megvádolt volt képviselővel. „Ha igaznak bizonyul mindaz, ami az este és az elmúlt évek során nyilvánosságra került, a politikai rendőrség létezésére utaló elemekkel állunk szemben (...), és ez több, mint fegyelmi vétség. Ha igaz, amit állított a tegnap esti interjúban Iorga ügyész asszony, és igazak a felvételeken elhangzott kijelentések, nagyon komoly büntetőjogi kérdésekről van szó” – mondta Dragnea.

Hasonlóképp nyilatkozott Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus és a kisebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke is, aki szerint a „párhuzamos állam” működésének legékesszólóbb bizonyítéka egy miniszterelnök-jelölt kinevezésének megakadályozása. „Tegnap este csak annyit éreztem, hogy felszínre kerül, amit már jó ideje hangoztatok, éspedig hogy Romániát büntetőjogi dossziék révén irányítják. Az ügyészség a kiszemelt, valószínűleg kényelmetlen személyek félreállításának politikai eszköze” – jelentette ki Tăriceanu, aki szerint az államfő „nem maradhat közömbös” Mihaiela Moraru Iorga ügyész „rendkívül súlyos” nyilatkozataival szemben.

Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes már azt nyilatkozta, Kövesinek le kellene mondania az Országos Korrupcióellenes Ügyészség éléről.

Az ellenzék szerint a botránnyal Kövesi leváltása a cél. „A Szociáldemokrata Párt nagy álma, hogy ne létezzen többé sem Kövesi, sem egyetlen más ügyész, aki folytathatná a korrupcióellenes harcot”, véli Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, aki szerint az illetékes állami intézmények hatáskörébe tartozik ellenőrizni az Antena 3-on elhangzott információk valóságtartalmát.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke is abban bízik, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács és az Igaz­ságügyi Felügyelet tisztázza a korrupcióellenes ügyészség ellen felhozott vádak kapcsán kialakult helyzetet. Dan Barna ugyanakkor felvetette, az Országos Audiovizuális Tanáccsal is „probléma van”, hiszen bárki szabadon nyilatkozhat a televízióban, és állításai azonnal közbeszéd tárgyává válnak, anélkül, hogy ellenőrizték volna azok valóságtartalmát.