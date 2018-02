Erősödik a Kézdi Lacto Coop Szövetkezet

A közleményben Orbán Miklóst, az AgroSic igazgatóját idézik: „A gazdák jól döntöttek, amikor összefogtak, és szövetkezetbe tömörülve dolgoztak tovább, hiszen tudjuk, az országos pályázati kiírások és az európai uniós támogatások elsősorban a társulásoknak kedveznek, olyan együttműködéseknek, amelyek több gazdát vagy akár egy egész községet érintenek. A Kovászna Megye Tanácsa támogatásával létrejött AgroSic Egyesület egyik fő célja pedig, hogy segítse ezeket a szövetkezeteket ebben a folyamatban.”

A felső-háromszéki mezőgazdasági társulás kétszáz gazdát tömörít, naponta ötezer liter tejet küldenek a székelykeresztúri tejfeldolgozóba, ahonnan tejkészítményként, Kézdi-termékként jut vissza Felső-Háromszékre.

Bokor Éva, a Kézdi Lacto Coop Szövetkezet ügyvezető igazgatója szerint a kezdethez viszonyítva folyamatos a bővülés: gyarapodott a társuló gazdák és a tejbegyűjtő csarnokok száma, nőtt a tejmennyi­ség, az elmúlt év közepétől számítva megduplázódott az eladott termékek mennyisége is, minőségi javulás is tapasztalható, bővült az eladási piac, ma már a helyi üzletláncok mellett hotelekben, szállodákban és pékségekben is értékesítik a termékeket, köszönhetően a népszerűsítő reklámoknak. A Bertis üzletláncnak köszönhetően a termékek forgalmazásával már átlépték a megyehatárt, hosszú távú céljaik között szerepel a további terjeszkedés és a Magyarországon való értékesítés is. Egyelőre azonban a termelt mennyiség a helyi piacot tudja ellátni.

Sikeres pályázat esetén az összeget a szövetkezet, illetve a Kézdi tejtermékek fejlesztésére és tevékenységeinek népszerűsítésére fordítják: feldolgozóüzemek és műhelyek korszerűsítésére, a termékek kiszállítására alkalmas haszonjárművek, számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására, késztermékek reklámozására a médiában, kiadványok által vagy a népszerűsítést célzó események révén. A támogatást emellett a terméket forgalmazó üzletek létrehozására, szükséges bolti berendezések megvásárlására, valamint a termelő, feldolgozó és forgalmazó közötti partnerségi kapcsolat működtetési költségeinek fedezésére fordíthatják – tudtuk meg a megyeháza tájékoztatójából.