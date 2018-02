Új jegyző Kézdivásárhelyen

Miután a múlt év őszén Zátyi András Lajos, a városháza jegyzője nyugdíjba vonult, a megüresedett állásra a Köztisztviselők Országos Hivatala versenyvizsgát írt ki, melyre Tóth Csilla Enikő, a kézdivásárhelyi városháza jogtanácsosa, Ioan Bercu zabolai jegyző, Kövesdi Zoltán kézdivásárhelyi jogtanácsos és Veres-Vitályos Zsuzsanna Mónika illyefalvi jegyző jelentkezett. Zátyi András Lajos a nagyszebeni jogi egyetem elvégzése után 1978. szeptember elsejétől dolgozott jogtanácsosként az akkori városi néptanácsnál, majd Balázs Sándor jegyző nyugállományba vonulása után, 1984. március 1-jétől, harmincnégy éven át volt a városháza jegyzője nyugdíjazásáig.

A múlt kedden megtartott írásbeli vizsgáról korábban Bokor Tibor polgármester tájékoztatott. A négy jelentkező közül Tóth Csilla Enikő érte el a legmagasabb, 92,4 pontszámot a lehetséges százból, így a tegnapi, Bukarestben megtartott szóbeli megmérettetésen már csak őt hallgatta meg a bizottság. Versenytársai 42, 44,6 és 47 pontot kaptak – ez a továbbjutáshoz szükséges hetven pont alatt maradt, hármuk közül csak Kövesdi Zoltán fellebbezett, amit a bizottság elutasított.

Bokor Tibor azt is elmondta, azzal, hogy Tóth Csilla Enikő lesz a hivatal jegyzője, egy fizetést is megtakaríthatnak, a jogi irodába nem kell alkalmazniuk még egy jogászt, hanem Nagy Gabriella jogtanácsossal közösen azt a feladatot is elláthatja.