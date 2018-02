Önkéntesek a közösségért (Kézdivásárhely)

iochom istván » Sárkány Hanna, az alapítvány sajtófelelőse szerint nagyszerű évet zártak, amit önmagukban nem tudtak volna megvalósítani, csak önkéntesek, illetve egyesületek, alapítványok és támogatók segítségével, és bebizonyosodott, hogy közösen nagy dolgokra képesek. Ugyanakkor a nagyközönségnek először mutatták be a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány által szervezett vagy közreműködésével megvalósított tevékenységek sokaságát.

A megjelenteket a Wegener-Pro Sanitate kuratóriuma nevében Bakk-Vitális Mária Kinga kuratóriumi elnök köszöntötte. Elmondta: az alapítvány nonprofit szervezet, amelyet Wilhelm Wegener németországi befektető, a céhes város díszpolgára alapított 2000-ben, és az azóta eltelt tizenhét esztendő alatt nagylelkű és jelentős támogatása nagymértékben javított a helyi közösség életszínvonalán. „Köszönöm elkötelezettségüket, hiszen velünk együtt feláldozták szabadidejüket, hogy örömet szerezzenek embertársaiknak, tanítsanak, neveljenek. Együttműködésük nélkül programjaink nem lettek volna ennyire átfogóak és sikeresek” – hangsúlyozta a kuratórium elnöke, Wilhelm Wegener nevében is megköszönve a támogatást.

Az elnök beszámolója szerint tavaly tizenkét saját projektet valósítottak meg. Ezek célja a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása (nemcsak Böjte Csaba ferences szerzetes és a Szeretetiskola gyerekeiről van szó, hanem tehetséges fiatalok tanulmányi támogatásáról is), a gyermekek kicsalogatása a szabad levegőre, valamint mozgásfejlesztése (kilenc játszóparkot helyeztek el Kézdivásárhelyen és a környező falvakban, nyári táborokat szerveztek), egyenlő esélyt nyújtani gyermekeinknek (lehetőséget biztosítani az IT-felszerelések célszerű használatára interaktív táblák adományozásával), sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációs programjainak felkarolása, valamint az erre szakosodott alapítványok anyagi támogatása. Kezdeményezői vagy társszervező partnerei voltak nagyobb tömeget megmozgató, hagyományőrző, valamint oktató rendezvényeknek, a Húsvéti varázslatnak, a Civil licitnek, a Tekerj egy jó célért akciónak, az Ezüst Akadémiának. Fő támogatói voltak a jégkorongozók és kosarasok Fashion-serlegének, valamint a Manócska Napközi Otthon által szervezett szakmai szimpóziumnak is.

A rendelkezésükre álló összeget tavaly így osztották fel: 32 százalékkal iskolákat, óvodákat, diákokat támogattak, 18 százalékot orvosi kezelésekre fordítottak, 12 százalékkal partnereik tevékenységeit segítették, 11 százalékot költöttek az árva és szegény sorsú gyermekek felkarolására, 8 százalékot sérült gyermekek rehabilitációjára, 7 százalékot a városi kórház gyerekosztályának felszerelésére, 6 százalékot különböző rendezvényekre, 4 százalékot sportra, 2 százalékot pedig idősek megsegítésére. Amint a számokból is kiderül, az alapítvány fő célja 2017-ben az oktatás támogatása volt. Idén – mondotta a kuratórium elnöke – a már hagyományosnak számító rendezvényeik és tevékenységeik mellett nagyobb hangsúlyt kapna a sérült embertársaink, a fogyatékkal elő gyermekek rehabilitásának támogatása, az idős korukra magukra maradt személyek életminőségének javítása, valamint a gyermekek mozgásra nevelése, a zöld programok felkarolása.

A beszámolót követően Sárkány Hanna vetített képes előadásban, időrendi sorrendben foglalta össze az elmúlt év legfontosabb eseményeit.