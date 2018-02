Nagyot küzdöttek, de nem szereztek pontot (Labdarúgás, I. liga)

Körülbelül 15 ezren látogattak el a Ion Oblemenco Stadionba, ahol a Székely Légió is jelen volt, a háromszéki szurkolók ezúttal is elkísérték kedvenc csapatukat. A házigazdák nagy lendülettel kezdtek, a 6. percben Băluță a tizenhatos vonaltól vette célba a bal alsó sarkot, viszont lövése néhány centivel elkerülte a kaput, majd egy bal oldali beadást követően Ivan Martic fejelt fölé. Az Eugen Neagoe irányította csapat sem tétlenkedett, a 12. percben Filipe Oliveira húsz méterről rúgott kapura, de Miodrag Mitrovic védeni tudott. Egy szögletet követően Ousmane Viera fejjel csúsztatott a jól helyezkedő Jure Obšivač elé, aki közelről a craiovai hálóőr kezébe fejelte a labdát. A folytatásban előbb Alexandru Mateiu fejesét, majd Ivan Martic távoli próbálkozását hárította Victor Rîmniceanu. Nem lehetett panasz a Sepsi OSK védelmére, hiszen szervezetten hárították a craiovai támadók próbálkozásait, akiknek igazán veszélyes helyzetet már nem is sikerült kidolgozniuk.

A szünet után ismét a Cra­iova kezdeményezett, majd Alexandru Mitriță és Tiago Ferreira is veszélyeztetett, a 62. percben pedig a házigazdák támadása góllá érett. Gustavo Vagenin harminc méterről végezhetett el szabadrúgást, amelyet a sorfal mellett elcsavart, a labda pedig a kapufáról a hálóba vágódott (1–0). A piros-fehérek a hátralévő játékidőben az egyenlítésért harcoltak, majd a szentgyörgyiek trénere a 76. percben kétcsatáros játékra is átváltott, de nem sikerült bevenniük a craiovai kaput. A Sepsi OSK ebben az idényben az odavágó és a Román Kupa-mérkőzés után, harmadszor is kikapott a Craiova csapatától, viszont a vereség ellenére megőrizték tizenkettedik helyüket a bajnokságban, hiszen a hétvégén a Medgyesi Gázmetán és a Bukaresti Juventus is pont nélkül zárt. A Sepsi OSK a 25. fordulóban, szombaton 14 órától a tizenegyedik helyen álló Concordia Chiajna együttesét fogadja a Ploiești-i Ilie Oană Stadionban.

„Őszintén mondom, bíztunk abban, hogy veretlenül távozhatunk, és nem is álltunk ettől távol, ha pedig az első félidőben kihasználtuk volna a nagy gólhelyzeteinket, úgy gondolom, a három pontot is megszerezhettük volna. Taktikailag jól felépített játékot mutattunk, a fiúk dicséretet érdemelnek egy nagyon jó csapat ellen mutatott erőfeszítésükért, hiszen semlegesíteni tudták az ellenfél veszélyes támadójátékosait. Bosszant, hogy rögzített helyzetből kaptunk gólt, és egy figyelmetlenség miatt pont nélkül távozunk. Fel voltunk készülve erre a meccs­re, az ellenfél semmivel sem lepett meg minket, de nem jött össze a gólszerzés” – értékelt a mérkőzés után Eugen Neagoe vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, 24. forduló: Craiova–Sepsi OSK 1–0 (0–0).

Craiova, Ion Oblemenco Stadion, mintegy 15 ezer néző. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest). Craiova: Mitrovic–Popa, Kelic, Ferreira–Martic, Mateiu, Zlatinski, Briceag–Gustavo (Burlacu, 79.), Mitriță (Bărbuț, 71.), Băluță. Edző: Devis Mangia. Sepsi OSK: Rîmniceanu–Dalmau, Viera, Obšivač, Sato–Gorrin (Hadnagy, 76.), Petrović–Oliveira, Tandia (Fülöp, 55.), Hamed – Kuku (Chiriță, 83.). Edző: Eugen Neagoe. Gólszerző: Gustavo (62.). Sárga lap: Zlatinski (24.), Ferreira (31.), Mateiu (70.), Kelic (84.), illetve Viera (13.), Oliveira (24.), Petrović (85.), Fülöp (90+1.).

A 24. forduló további eredményei: Temesvári Poli–FC Voluntari 2–3 (gólszerzők: Popovici 49., Artean 69., illetve Bălan 10., 71., Voicu 90.), Astra Giurgiu–Medgyesi Gázmetán 4–3 (gsz.: Balaure 20., Matei 37., Urko Vera 41., Moise 76., illetve Rondon 16., 65., Constantin 82.), Bukaresti Juventus–FC Viitorul 0–1 (gsz.: Hagi 79. – tizenegyesből), FCSB–Kolozsvári CFR 1–1 (gsz.: Budescu 76. – tizenegyesből, illetve Vinícius 33.), Jászvásári Politehnica–FC Botoşani 1–0 (gsz.: Cristea 53.), a Concordia Chiajna–Dinamo mérkőzést tegnap este lapzárta után játszották.