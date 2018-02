Nagyváraddal játszik a címvédő a döntőben (Kosárlabda, Román Kupa)

A férfi Román Kupa elődöntőjének első mérkőzését a Steaua Eximbank kezdte jobban, Cătălin Baciu palánk alatti játékának köszönhetően három perc elteltével már nyolc ponttal vezettek, viszont a nagyváradiak magukra találtak, és hárompontos dobásokkal zárkóztak fel. A folytatásban kiegyensúlyozottá vált a mérkőzés, a fővárosiak kosaraira folyamatosan válaszolni tudtak a Cristian Achim irányította kosárlabdázók, majd a bukarestiek Brandon Taylor hárompontosának köszönhetően egypontos előnnyel vonulhattak szünetre (38–37).

A Jukka Toijala edzette Steaua a harmadik negyedet hétpontos sorozattal kezdte, amire a nagyváradiak a nagyszerűen játszó Kris Richard kosaraival válaszoltak. A mérkőzés utolsó tíz perce is kiegyenlített játékot hozott, de a fontos pillanatokban a Bihar megyeiek védelme hatékonyabban működött, a mérkőzésen 26 eladott labdára kényszerítették a fővárosiakat. Egy perccel a találkozó vége előtt még a bukarestiek vezettek egy ponttal, viszont a nagyváradiak az utolsó támadásoknál jobban koncentráltak, és sorozatban hét pontot szereztek, így bebiztosították helyüket a döntőben, ahol a címvédő Kolozsvári U-BT lesz az ellenfelük.

A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándort is soraiban tudó Szamos-partiak a vártnál nehezebben győztek a vasárnap háromszori hosszabbítás után elődöntőbe jutó Temesvári BC ellen. A Béga-partiak meglepetésre tartották a lépést a jobb játékerőt képviselő kolozsváriakkal, akik nem tudtak megnyugtató különbséget kiépíteni a mérkőzés során. A 21 éves Kuti ezúttal is kezdőként lépett pályára, Mihai Silvășan edző 21 perc játéklehetőséget biztosított a fiatal kosárlabdázónak, aki hét ponttal, öt lepattanóval, három szerzett labdával és egy gólpasszal hálálta meg a bizalmat. A Kolozsvári U-BT 2016 és 2017 után sorozatban harmadszor ünnepelhet Román Kupa-elsőséget, ha ma diadalmaskodik a Nagyváradi MSC felett.

Az elődöntő eredményei: Nagyváradi MSC–Steaua Eximbank 71–65, Temesvári BC–Kolozsvári U-BT 75–77.