Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt bibarcfalvi SZABÓ ROZÁLIÁRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Húgai és azok családja

Jó lett volna mindig köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Hogyha a síromnál lesz mindig virágom, biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzom. Emlékezzetek, de ne csüggedjetek, hisz lélekben én is ott vagyok veletek.

Fájó szívvel emlékezünk a bölöni

id. SZABÓ GÁBORRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi id. KÖLCZE ANDRÁSRA, akit négy éve kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Panasz nélkül befelé könnyeztél, búcsú nélkül csendesen elmentél. Fájó szívvel emlékezünk a száraz­ajtai születésű id. NAGY KÁROLYRA halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

„Sírt az ajtóm, csöndben belépett valaki és nevetett, valaki, kiért sokat sírtam, s akit halottan is szeretek.” (Ady Endre) Emlékezünk ­ANTAL IRMÁRA

(szül. SZILÁGYI) halálának negyedik évfordulóján.

Unokája, gyermekei, menye és özvegye

Arany volt a szíved, munka az életed, a jó Isten hívott, mert nagyon szeretett. Megpihent a dolgos, jó anyai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető feleség voltál, drága édesanya és nagymama, bánatos családodnak most az őrangyala. A nehéz és küzdelmes élet után megpihentél Jézus ­oldalán.

Emlékezünk a maksai ZÖLDE ILONÁRA, aki két éve hagyott itt minket. Hiányát mindig érezni fogjuk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

