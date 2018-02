Megvédte címét a Kolozsvári U-BT (Kosárlabda, Román Kupa)

Jól kezdte a döntőt a címvédő, Giordan Watson szerezte a találkozó első kosarát, a Kolozsvári U-BT pedig az első negyed közepén már 15 ponttal vezetett. A folytatásban kezdett magához térni a Nagyváradi MSC, amely a játékrész végére két pontra zárkózott fel. A kolozsváriak sepsiszentgyörgyi tehetsége, Kuti Nándor jó játékkal rukkolt elő, az első tíz percben kilenc ponttal segítette csapatát. A második negyedben jobban működött a nagyváradiak védelme és támadójátéka, így a szünetig három pontra csökkentették hátrányukat (37–34).

A harmadik negyedben már a Bihar megyeiek akarata érvényesült, a 25. percben Kris Richard kosarával a vezetést is átvették, majd nyolcpontos előnyt építettek ki. A kolozsváriaknak az utolsó játékrészben sikerült három perc alatt felzárkózniuk, majd öt percen keresztül egyik csapat sem talált a gyűrűbe, a mérkőzés végét pedig a fekete-fehérek bírták jobban, így tavalyelőtthöz és tavalyhoz hasonlóan, 2018-ban is behúzták a Román Kupa-győzelmet. Kuti Nándor 30 perc alatt tizenhárom pontot szerzett és három lepattanót gyűjtött.

Két évvel ezelőtt a Kolozsvári U-BT szintén a Cristian Achim irányította együttest győzte le a fináléban, akkor 82–75 arányban diadalmaskodtak, tavaly pedig egy ponttal, 79–78-ra nyertek a Marosvásárhelyi Kosárlabda Klub ellen Aleksandar Rašić utolsó másodpercben szerzett kosarával. A 2003-ban alakult Bihar megyei kosárlabdacsapat harmadik kupadöntőjét veszítette el Cristian Achim irányítása alatt, az edző 2014-ben sem járt sikerrel, csapata akkor az Energia Rovinari együttesétől kapott ki a döntőben.

Ma 19 órától kerül sor az Észak és Dél közötti All Star Gálára a Sepsi Arénában, ahol az északi csapatban Kuti Nándor is pályára lép.