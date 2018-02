Tolcsvay László szólólemezzel ünnepel

„A ’68 számomra szimbolikus évszám. 1968-ban indult a pályám, abban az évben a Tolcsvay-trióval megnyertük a Ki mit tud?-ot. Évtizedekkel később, a kilencvenes évek elején írtam egy dalt, és Sziámitól kértem hozzá szöveget a beatgeneráció szabadságvágyáról és lázadásáról. Nagyon szeretem ezt a dalt, de a lemezcím persze arra is utal, hogy idén leszek 68 éves” – mesélte Tolcsvay László.

A gitáros, énekes, billentyűs 1997-ben már készített egy válogatást legkedvesebb dalaiból, ez volt a Fehér zaj. A ’68-on hallható felvételek nagy többsége ugyan szintén régi szerzemény (például a Hunyd le a szemed, a Jöjj, kedvesem vagy Az első villamos), de Tolcsvay László az elmúlt két évtizedben új verziókat készített számos zenészkollégával. A GrundRecords által gondozott CD-n szerepel koncerten rögzített szám (A show folytatódik) és vadonatúj dal (Tudod, én ott voltam) is. „Sokan kérdezték tőlem, mikor lesz kapható a boltokban szólólemezem, ezért is jelent meg most ez a gyűjtemény. A Nemzeti dalt, Petőfi költeményét még 1973-ban zenésítettem meg, több koncertlemezen szerepel, de stúdióverziója, amelyet 2013-ban készítettem, most először jelent meg” – fejtette ki.

Az album tizenegy darabjából nyolchoz Bródy János írt szöveget. „Közülük a Fonográf-éra egyik korai darabja, Az első villamos nagy kedvencem, de különösen szeretem a Békét és reménységet vagy A show folytatódik címűt is. Nem szoktam megmondani Tininek, miről szóljon, amit a zenémre ír, és mindig meg tudott lepni. Most kivételt tettem, az új dal, a Tudod, én ott voltam verse az én sugallatomra született: sokszor tapasztalom különböző visszaemlékezésekben, hogy nem úgy volt... Lehet, hogy létezik párhuzamos valóság, de közös »lövészárokból« másik történetet kihozni több mint furcsa” – mondta a zenész.

Tolcsvay László február 16-án, pénteken tizennégy év után lép ismét színpadra a Fonográf együttessel a Papp László Budapest Sportarénában. A zenekar 1974 és 1984 között volt aktív, és külföldön is sikereket aratott. Mint kiemelte, Bródy mellett Móricz Mihállyal szoros a munkakapcsolata, de Szörényi Leventével is volt közös fellépése az elmúlt időszakban. „Hat-hét hetet próbáltunk, és azonnal kialakult közöttünk az az erőtér, ami a hetvenes években is megvolt. Lélekből, szívből, zenei tudásból ismét született mellénk egy megfoghatatlan hetedik tag, ebből az energiából táplálkozunk. A műsor kiindulópontja a 2004-es kisstadionbeli koncert, de izgalmas meglepetések is lesznek” – jegyezte meg a zenész.

A felismerhetően egyéni stílust képviselő Fonográf (Szörényi Levente – ének, gitár; Bródy János – steel gitár; Tolcsvay László – ének, gitár, billentyűs hangszerek; Móricz Mihály – ének, gitár; Szörényi Szabolcs – basszusgitár; Németh Oszkár – dob) hat stúdióalbumot készített, miközben számos albumot írt Koncz Zsuzsának, Halász Juditnak. A Fonográf zenélt az István, a király című rockopera felvételén is.