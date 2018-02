A sürgősségek éve (Visszapillantó / 6.)

Október

Mindig építeni akart. Bálint József, a sepsiszentgyörgyi Modern House Kft. tulajdonos-vezetője fogalmazott így, amikor a negyedszázados vállalkozás indításának motivációiról kérdeztük. A főként lakóházakra, faépítményekre, felújításokra szakosodott vállalkozás az évfordulós ünneplés mellett az ágazatban, de az egész gazdaságban tapasztalt hullámzást, na meg az elért eredményeket is számba vette.

Megbukott a megosztott áfafizetés. A nagy bizonytalanságot okozó rendelkezés, miszerint megosztott áfafizetésre kötelezik a cégeket, hamar változást szenvedett, Mihai Tudose miniszterelnök bejelentette, hogy csak a fizetésképtelen vagy csődbe jutott állami vállalatok számára lesz kötelező az eljárás.

Fiatalok az építőiparban. Török Áron sepsiszentgyörgyi műépítész egyetemi tanulmányai és gyakornoksága után, tíz éve tért haza Budapestről. Egyebek mellett kifejtette: Open Works Kft. néven futó tervezőirodájában számára a szakmai munka a fontos, korántsem az üzleti rész, ám a kettő óhatatlanul összefügg. Székelyföldön nagyon kevés az építész, akár hazai viszonylatban is, ezért rengeteg a munka, hiszen valójában egész Székelyföldet újjá kellene építeni.

Iohannis fékezne. Az év eleje óta „szédítő tempóban” bejelentett adóügyi változások „mély nyugtalanságot” eredményeztek a román gazdaságban, de már „ideje volna, hogy lenyugodjanak a dolgok, lépjünk vissza egy kiszámíthatóbb tempóba, stabilitásba, hogy a gazdasági szféra is eredményeket érhessen el” – jelentette ki Klaus Iohannis államfő Craiován.

Top. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjazta a 2016. év eredményei alapján rangsorolt cégeket. A sorrendben 24. díjkiosztó gálán a korábban bejelentettek és a kissé megújított szempontrendszer alapján szakterület és méret szerint az első tíz helyezett, 901 cég kapott elismerést. A toplista összeállításánál a megyében bejegyzett 4576 cég közül 3441 adatait vizsgálták meg.

Digitális Székelyföld. Sem versenyképes gazdasága, sem hatékony közigazgatása nem lehet Székelyföldnek a digitalizáció nélkül. A térségnek ugyanakkor igen alapos, hosszú távú stratégiára van szüksége ezen a téren, ha érdemben lépni akar, és fel szeretne kerülni Románia, illetve Európa digitális térképére – egyebek mellett ezek derültek ki a Sepsiszentgyörgyön lezajlott 5. Székelyföldi IT & C és Innovációs Konferencia közpolitikai plenáris előadásaiból.