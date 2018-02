Újabb óvás és nacionalista kirohanások (Marosvásárhelyi iskolaügy)

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) után a Népi Mozgalom Pártja (NMP) is alkotmányos óvást emelt a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezet ellen. Mintegy folyományként az előterjesztők tegnap nacionalista szólamokkal támadták Magyarországot, az RMDSZ-t és az azzal együttműködő szociálliberális kormánykoalíciót. Kelemen Hunor szövetségi elnök elhibázottnak és rossz üzenetet hordozónak minősítette az ellenzéki alakulatok lépését, illetve a magyarság elleni támadásként értelmezte.

Az NMP a liberálisokhoz hasonlóan azzal indokolja az óvást, hogy sérti a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét az, hogy a parlament iskolaalapítóként lép, holott a közoktatási intézményeket az önkormányzatok javaslatára miniszteri rendelettel kellene alapítani. Az előterjesztők a parlament folyosóján tegnap részletezték az óvással kapcsolatos meglátásaikat, és ez alkalommal nem a jogi, hanem a nemzeti érvekre helyezték a hangsúlyt. Eugen Tomac, az NMP képviselőházi frakcióvezetője szerint a törvény általi iskolaalapítás mögött Magyarország áll, amely „meg akarja alázni Romániát a centenárium évében”. Úgy vélekedett: itt nem egy kisebbség igényéről, hanem a „legmagasabb szinten született politikai alkuról” van szó, amit az ellenzék nem hagyhat annyiban. Tomac szerint fel kell lépni, amikor a kisebbségek követeléseikkel „átlépik a határvonalat”, és a parlamenti támogatásukat élvező kormánypárt „aberráns” engedményeket tesz. Miután pártelnöke hétfőn már kifejtette álláspontjukat, tegnap Florin Roman, az NLP képviselője még kiegészítette azt. Szerinte a magyar kormány erdélyi iskoláknak nyújtott támogatása a szegény családokból származó román gyerekek „elmagyarosításához” vezet. Miközben a bukaresti „nemzetietlen” szociálliberális kormány ezer iskolát zár be vagy olvaszt össze, magyar iskolákat hoznak létre az országban, amelyek budapesti támogatással ingyenes bentlakást és meleg ételt biztosítanak a gyerekeknek. „Nem az RMDSZ-t vádolom és még kevésbé a budapesti kormányt. Azokat vádolom, akik a román kormány, az oktatási tárca élén állnak, hogy nem képesek a román gyerekekről gondoskodni” – méltatlankodott.

Az alkotmányossági kifogásra reagálva Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az MTI-nek kifejtette: az ellenzéki pártok politikai hibát követnek el, mely rossz üzenetet hordoz, amikor időhúzással akadályozzák az iskola létrehozását, hiszen az erről rendelkező törvénnyel nincs semmiféle alkotmányossági probléma. „Az alkotmány minden állampolgár számára biztosítja az anyanyelven történő tanulást, és az alkotmányos jogot különböző módokon lehet érvényesíteni. Amennyiben a helyi hatóságok erre képtelenek, ha a helyi hatóságok döntései miatt nem lehet érvényt szerezni az alkotmányos jognak, akkor a közösség ezt a román államtól, a kormánytól, a parlamenttől, az állam intézményeitől várja el. A tervezet tehát semmiféle autonómiaelvet nem sért” – szögezte le. Kelemen Hunor szerint az ellenzék ultranacionalista pártként gátolja a többség-kisebbség viszonyának javítását, a párbeszéd lehetőségét, támadása pedig nem az RMDSZ, hanem a magyarság ellen irányul. „Ez a marosvásárhelyi magyar embereknek, a magyar közösségnek az iskolája, tehát ez egy magyarellenes, nagyon éles magyarellenes gesztus. Arról nem is beszélve, hogy mi ugyanabba a politikai családba tartozunk Európában, és a későbbiekben is mindenfajta együttműködésnek ez lesz az egyik próbaköve. Ezt tisztázni kell majd később” – fogalmazott.

A taláros testület közlése szerint az óvást március 7-én tárgyalja az alkotmánybíróság.