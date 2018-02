Idegen kezekben a termőföld? (Tulajdonviszonyok)

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) Beszterce-Naszód megyei székházában tartott sajtókonferencián Buda arról számolt be, hogy Románia esete az Európai Parlamentben is többször szóba kerül, ugyanis mezőgazdasági területeinek 43 százaléka külföldi kézben van. Emiatt megtörténhet, hogy a tulajdonos más országokból származó termést hoz a román piacra, a romániai termőföldeket pedig megműveletlenül hagyja – vélekedett az EP-képviselő, aki szerint a földek idegen tulajdonba kerülése nemzetbiztonsági kérdés, és ha nem rendezik ezt sürgősen, akkor az a helyzet fog előállni, hogy a románok „saját országukban lesznek eperszedők.”

Arra az újságírói kérdésre, hogy egy, a földterületek megvásárlási jogát korlátozó törvény nem vonná-e maga után a Romániával szembeni kötelezettségszegési eljárást, mint ahogy az Magyarország esetében is történt, az EP-képviselő Franciaország példáját említette. „Franciaországban tíz évet kell élned az adott régióban, ha mezőgazdasági területet akarsz venni, francia nőt kell feleségül venned, be kell bizonyítanod, hogy aktív mezőgazdász vagy – én semmi mást nem teszek, csak a francia mintát átültetem Romániára. Nem kell nekem feltalálnom a kereket. Ha ezt bevezetnénk, többé senki nem vásárolna területeket spekulációs célzattal, mint most” – vélekedett Buda, aki szerint jelenleg a legtöbb mezőgazdasági támogatás olyan cégekhez kerül, amelyek többségi tulajdonosa nem uniós állampolgár. „Az első tíz cég, amely támogatást kap, nem az Európai Unióból származik, hanem azon kívüli országokból: Libanonból, Kínából és így tovább. Mi a támogatásokat az EU-n kívülre exportáljuk” – fogalmazott az európai parlamenti képviselő.