Aláírásra buzdít Orbán Viktor (Minority SafePack kezdeményezés)

Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést, és arra biztatott hétfő este a Facebook-oldalán mindenkit, hogy kövessék a példáját.

„Ez egy fontos dolog. Arra kérem önöket, hogy álljunk közösen a határon túli magyarok jogai mellett, és írjuk alá a kisebbségvédelmi kezdeményezést, amellyel megvédhetjük a határon túli magyarok jogait” – fogalmaz a közösségi oldalra feltöltött, angolul is feliratozott videóban Orbán Viktor.

Mint ismert, Vincze Loránt, a FUEN elnöke, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának múlt heti ülésén elmondta: kevesebb mint két hónap van az aláírásgyűjtés befejezéséig, és még közel 400 ezer támogatóra van szüksége a kezdeményezésnek. Vincze felkérte a magyarországi pártokat, hogy „álljanak be az aláírásgyűjtés mögé, kérjék a magyar állampolgárok támogatását a határon túli magyar közösségek ügyének képviseletére”. Hasonló kéréssel fordult a magyarországi pártokhoz Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője is.