Bevezetik a kötelező nemzeti szolgálatot (Franciaország)

Mindenki számára kötelező lesz az általános „nemzeti szolgálat” Franciaországban, amelynek bevezetése Emmanuel Macron államfő egyik választási ígérete volt – jelentette be tegnap a francia kormányszóvivő. „Általános lesz, egy teljes korosztályt fog érinteni, és kötelező lesz” – mondta Benjamin Griveaux a Radio classique közrádiónak adott interjúban.

Miután Franciaországban 1997-ben eltörölték a sorkatonai szolgálatot, Emmanuel Macron az elnökválasztási kampányban egy hónapos kötelező és általános nemzeti szolgálat bevezetésére tett javaslatot, amely évente 600–800 ezer fiatalt érintene. Megválasztása után Macron megismételte a javaslatot, amelynek részleteiről azóta is találgatások folynak, és a kormánytagok az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek.

„Nem a katonai szolgálatot állítjuk vissza, hanem a francia fiatalságnak lehetőséget biztosítunk ügyek védelmére társadalmi, környezetvédelmi, kulturális területeken” – mondta még januárban a francia elnök.

Florence Parly védelmi miniszter pénteken azt mondta, hogy várhatóan nem lesz kötelező jellegű a szolgálat, két nappal később Gérard Collomb belügyminiszter viszont úgy vélte, hogy csak akkor van értelme bevezetni, ha az mindenki számára kötelező. Jean-Jacques Bridey, a nemzetbizottság védelmi bizottságának elnöke hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy jogi akadályok miatt felnőttek számára nem lehet kötelezővé tenni a szolgálatot, az ugyanis megtámadható az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

A szolgálat a kötelező jellegén túl a várható költségei miatt is vitákat váltott ki az elmúlt napokban. Becslések szerint évente 2–3 milliárd euróba kerülne a fiatalok egyhavi állami foglalkoztatása, és a katonai szolgálatot választóknak jelenleg nincs elég hely a hadseregben.

Az elképzelésről készülő parlamenti jelentést február 21-én mutatják be, az államfő által megbízott munkacsoport pedig áprilisra készíti el a véleményét.