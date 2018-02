Jelmondatokkal a gyermekvállalásért

A szerb művelődési és tájékoztatási minisztérium, valamint a népességpolitikáért felelős tanács közös pályázatára születésnépszerűsítő jelmondatokat küldhettek be az érdekeltek, amelyből tegnap hatot választott ki a zsűri. A nyertes szlogenek között kapott helyet az Elég a szövegből, halljuk a sírást!, Anya – elég volt egyedül, apa – testvért akarok!, valamint a Hadd szülessenek gyerekek, hogy szép dolgok történhessenek mondat is. A szerb kormány az utóbbi néhány évben több intézkedéssel is igyekezett növelni a gyermekvállalási kedvet. Növelte a támogatott mesterséges megtermékenyítési kísérletek számát, emelte az első gyermek születése után járó támogatást, valamint számos kedvezményt vezetett be a várandós nők vagy a kisgyermekes családok számára.