Találkozzunk, nyerjünk Rétyen (Laptalálkozó, könyvbemutató és nyereményjáték)

A lapértékelés, a média, elsősorban a nyomtatott sajtó jelenlegi helyzetének elemzése mellett a szerzők jelenlétében bemutatjuk Kuti János legújabb, Lássuk a medvét! című kötetét, Puskás Attila Utak és ösvények, Csinta Samu pedig a Plakátballada című kötetéről beszél, főmunkatársunk, Kisgyörgy Zoltán egyebek mellett a székelyföldi mofettákról nemrég megjelent könyvet mutatja be. Ugyanakkor további, a Kaláka könyvek sorozatban nemrég megjelent könyvet is bemutatunk.

A nyereményjáték részeként a találkozó minden résztvevője tombolajegyet kap, amelyet kitöltve helyben tud elhelyezni egy urnába. Továbbá a mai újságban megjelent szelvény is tombolajegyként használható, amelyet mind a résztvevők, mind a találkozóról távol maradók kitölthetnek, és február 14-én 15 óráig eljuttathatják a szerkesztőségbe. A találkozón részt vevők is elhozhatnak személyenként egy-egy szelvényt, a laptalálkozó résztvevői így akár két tombolával is benevezhetnek, s dupla eséllyel vehetnek részt a sorsoláson. Azok, akik Facebook-oldalunkat látogatják, és a találkozó kezdési időpontjáig, vagyis február 14-én 18 óráig ezt a bejegyzést megosztják (nem csak kedvelik), ugyancsak nyerhetnek. A nyeremények listája, valamint a beküldendő szelvény lapunk 10. oldalán található.

