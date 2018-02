Megcsappant költségvetés (Sepsiszentgyörgy)

Az ingatlanadók nem emelkednek, elsősorban ezt szögezte le az elöljáró: magánszemélyek ebben az évben is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten fizetnek, a helyi cégek pedig régiószinten a legkevesebbet. Mindezt annak ellenére, hogy a kormány hétmillió lejt vett el Sepsiszentgyörgytől 2017 végén. Más változás is van: az oktatási intézmények alkalmazottjai ezentúl nem az önkormányzaton, hanem a tanfelügyelőségeken keresztül kapják meg a munkabérüket, és bár ez nem befolyásolja a város pénzügyeit, rejtett központosítást jelez, jöhetnek még újabb lépések ebbe az irányba – vélekedett az elöljáró. A bevételeket 105,8 millió lejre tervezték – „a pesszimista és a realista szint között” – ezt próbálták úgy elosztani, hogy mindenre jusson. A fontosabbakat fel is sorolta: 20 millió lejt szánnak infrastrukturális beruházásokra, nagyjából ugyanennyit a kultúra és a sport támogatására, több mint 5 milliót környezetvédelemre, kicsivel kevesebbet szociális szolgáltatásokra, 4,6 milliót fejlesztésekre, 3,5 milliót közszállításra, 3 milliót közvilágításra, 2,6 milliót közterület-fenntartásra, 1,2 milliót az egyházak támogatására. Antal Árpád beszélt az 1300 helybeli lakos által kitöltött internetes kérdőívről is, és újra leszögezte: természetesen több pénz kellene járdajavításra is, de az a cél, hogy 20–30–50 év múlva is olyan emberek éljenek a városban, akik ragaszkodnak a kultúrához.

Egyébként lesz járda is: az Oltmező utca egyik oldalán, az áramszolgáltató székhelye és a tejgyár közötti szakaszra már kivitelezői szerződést kötöttek, a József Attila utca végén is megépítik a hiányzó ötven méternyit, hogy a Büdöskútra járó gyalogosok biztonságban legyenek. Emellett rendezik az Orgona, Nárcisz és Sport utca kereszteződésében levő parkolót, a Nagy György és a Puskás Tivadar utca közötti szakaszt (ezeket a néppárti tanácstagok, Bálint József és Kolcza István kérték számon), és más kisebb munkálatokat is elvégeznek. És sok-sok tanulmányt készítenek, hogy uniós alapokra tudjanak pályázni. A polgármester reméli, hogy az idén a Păiuş David hadnagy úti járdák javítását, illetve kiépítését is el tudják kezdeni.

Kellene valamit tenni a parkolási nyomorúság megszüntetésére is, a belvárosban már elviselhetetlen a helyzet – tette szóvá Rodica Pârvan. A város nem húszezer gépkocsi befogadására épült, és nem tartunk ott, ahol egyes európai országok, hogy csak a parkolóhellyel rendelkező gépkocsikat írjuk be a forgalomba – válaszolta Antal Árpád, aki szerint az intézményeknek is gondolniuk kellene arra, hogy saját ügyfeleiknek parkolót biztosítsanak. Akkor sem lesz elég hely, ha a város minden zöldövezetét és játszóterét parkolóvá alakítjuk; a városnak ugyan szándékában áll új parkolót létesíteni a közszállítási vállalat tervezett elköltöztetésével felszabaduló terület egy részén, de ez sem lesz korlátlan befogadóképességű.