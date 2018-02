Bajban a községek (Kézdiszéki polgármesterek találkozója)

„Az idei költségvetésünk csak hat hónapra elegendő, utána bezárhatjuk a községházát” – mondotta Daragus Attila, aki szerint ilyen kritikus helyzetbe 1989 után nem voltak. A jelen levő köz­ségvezetők közül nagyon kevesen dicsekedhettek azzal, hogy a rendelkezésükre álló összegből egész esztendőben tudnak gazdálkodni. Henning László szerint jelenleg még egy évre sem tervezhetnek a helyi tanácsok, a megyei önkormányzat idei költségvetése megközelíti 2013-as büdzséjét.

Még szomorúbb, hogy az idei költségvetés nem a fejlesztésről, csak a működésről szól, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a fizetések messze­menően meghaladják az öt évvel ezelőttieket és más költségek is jelentősen nőttek. A megyei önkormányzat alelnöke bízik abban, hogy a pénzügyminiszter tartja ígéretét, és a háromszéki önkormányzatok is megkapják a 2017-es szintű költségvetésüket. A kérdés az, hogy mikor – hangsúlyozta Henning László –, mivel a törvény értelmében költségvetés-kiigazítás csak hat hónap után, legjobb esetben valamikor júliusban várható. Ezen kívül a kormánynak más lehetősége is van arra, hogy az önkormányzatok működési költségeit orvosolja – mondotta a megyei önkormányzat alelnöke, aki szerint megyeszinten alig van két-három olyan önkormányzat, amelyik le tudja fedni az év tizenkét hónapjára a működési kiadásokat. Minden bizonnyal lesz költségvetés-kiigazítás, hiszen ez a probléma nemcsak háromszéki jelenség, hanem országos szinten harminc-harmincöt megyét érint. Azt is megtudtuk, hogy a megyei önkormányzat már írásban is jelezte a megyei tanácsok szövetsége felé a kialakult helyzetet, amit a kormány tudomására is hoztak.