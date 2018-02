Spanyol nemzeti est a Vigadóban

A kézdivásárhelyiek közelebbről is megismerhették Európa egyik legváltozatosabb országa, Spanyolország legdélebbi tájegységét: Andalúziát Isabel Fernandez mutatta be pénteken a Vigadó Művelődési Házban. Előadására több mint százan voltak kíváncsiak.

A Zöld Nap Egyesület által szervezett tizennegyedik nemzeti est sorozat résztvevőit Ráduly Attila, a civil szervezet elnöke köszöntötte, majd Isabel és Haykuhi örmény önkéntes flamenco tánccal nyitotta meg a rendezvényt. A jelenlevők betekintést nyerhettek Spanyolország kultúrájába, történelmébe, politikai rendszerébe, építkezési stílusába, gasztronómiájának világába és ünnepeibe. Az Európai Önkéntes Szolgálat spanyol önkéntese vetített képes előadással, zenével és videóval mutatta be többek között országa turisztikai látványosságait, a bikaviadalokat, a gyakori sziesztázást, az egész évben tartó meleget vagy a sokak által ismert sevillana táncot.

Isabel előadása során külön kitért a tartomány nevére is, amely a középkori arab–mór megszállók által létrehozott állam, al-Andalúsz nevéből származik. Az országot 800 éven át a mórok uralták, jelenlétüknek nyomai még ma is láthatók. Ezt követően a gasztronómiáról, a művészetről és a sportról beszélt. A résztvevők azt is megtudhatták, hogy az andalúzok nagyon gyorsan beszélnek, több hangot nem vagy nem úgy ejtenek ki, mint ahogy a művelt köznyelvben, szólt továbbá az alkoholkülönlegességekről és a húsvéti ünnepségekről is. A videóbejátszásokkal gazdag bemutató végén néhány bátor résztvevő a macarena táncot próbálta ki.

A több mint egyórás interkulturális esten Derzsi Katalin, a Zöld Nap Egyesület tagja tolmácsolt, a találkozó spanyol töltött tésztabatyuk, azaz empanadas elfogyasztásával ért véget.