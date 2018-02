Málnás nem fizet (Délutáni oktatás)

Folyó tanév első felében az árkosi, zabolai, rétyi, málnási és mikóújfalusi délutáni oktatást támogatta a megyei önkormányzat 25 százalékban, ugyanennyivel járultak hozzá a helyi polgármesteri hivatalok. A második félévre Árkos, Zabola, Zágon, Csernáton és Mikóújfalu nyert támogatást Kovászna Megye Tanácsától, a hiányos vagy rosszul összeállított pályázatokat elutasították, a málnási önkormányzat pedig januártól nem fizeti az önrészt.

Ennek oka, hogy a havi 3000–4000 lejt sem tudják elkülöníteni a célra, a kevésnek tűnő összeg is nagy, amikor nincs, amiből adni – mondta lapunk kérdésére Málnás község polgármestere. Szotyori Angéla Gizella közölte, az elmúlt esztendőben huszonnégy málnási és málnásfürdői gyermek vett részt a programban, amit jelenleg szüneteltetnek, de ez nem jelenti, hogy ha lesz rá pénz, ne folytatnák. Megemlítette, huszonhat évig egészségügyben dolgozott, ismeri a családok problémáit, de idén csak a túlélésre jut pénze a községnek, nem tudnak bepótolni a délutáni oktatás költségeibe. Hamarosan falugyűlést tartanak, és elmagyarázzák a szülőknek, hogy miért szüneteltetik a programot – mondotta.

A sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc Általános Iskolában három csoport délutáni oktatását támogatja a helyi önkormányzat, Baróton és Kovásznán is 50 százalékban járul hozzá a város a programhoz. A megyeközpontban még egy csoport működik, amelyet korábban részben a helyi Rotary Klub is támogatott, tavalytól pedig átvette a Gyöngyvirág utcai református egyházközség. Sepsiillyefalván is a református egyház segíti a program fennmaradását.

Sepsikőröspatakon négy esztendővel ezelőtt indultak az iskolán kívüli foglalkozások a Diakónia, az osztrák Raiffeisen Bank és a Stepich Alapítvány támogatásával, azóta a program sokrétűvé vált, a szervezők bevonták az érintett gyermekek szüleit is a tevékenységekbe, olykor az egész falu részese egy-egy eseménynek.