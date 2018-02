Elűzték a telet, de lehet, nem eléggé (Farsangfarka Sepsiszentgyörgyön)

A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány huszonkettedik farsangi mulatsága volt ez, ám néhány éve összehangolták a városi rendezvényeket, és a Tanulók Házával együtt szervezték, ezúttal a Kónya Ádám Művelődési Ház és az égisze alatt működő Kincsek Néptáncegyüttes, valamint a Lajtha László Alapítvány, a Százlábú- és Százlábacskák Néptáncegyüttes is társult. A népes társaság Benkő Éva vezetésével a Míves Háztól indult, az Erzsébet-parkon át a főtérre vonult. Ott is sokan csatlakoztak, kicsik, nagyok, egyaránt. Szülők, nagyszülők vitték kicsinyeiket, pedagógusok tanítványaikat. A Tamási Áron Színház előtti kőszínpadon ismét megpróbálták eladni a kecskét (Kisgyörgy Máté). Gazdája (Szentes Ádám) sorolta is a jószág jó tulajdonságait, akadtak is licitálók, egy lejtől százon át egymillióig szóltak az ajánlatok, de mind komolytalannak bizonyultak, annak dacára, hogy a kecske tejét is megkóstoltatták az összegyűltekkel. A sikertelen vásár, no meg némi tánc után a tömeg elvonult a sepsiszentgyörgyi Vöröskereszt udvarára. Volt ott nagy mulatság! Melkuhn Robi, Kelemen Pityu, Csibi Szabi, Ráduly-Baka Zsolt, Harai Hunor, Fazakas Albi és Tőkés Zsolt rendületlenül húzta. A fiatalok ropták a táncot, a sok-sok cigány lány mellett főleg a vőlegény (Bănică-Solymosi Írisz) és a menyasszony (Demeter Hunor), de ugrándozott a két medve (Szároz Levente és Tóth Máté), és téblábolt a hosszú lábú gólya (Bálinth Zoli), no meg hatékonyan ijesztgette a társaságot a boszorkány (Kolozsi Soma). Aztán mindenki örömére a Benkő Éva által játszott pap elvégezte a szertartást, összeadta az ifjú párt, majd tüzet raktak, és elégették a telet jelképező szalmabábut. Közben a gyereksereg csúfolódott fiúkkal, lányokkal. És jött a felszabadulás: mindenki kikiabált magából, és belekiabált a tűzbe minden rosszat, ezáltal elűzve a telet. A rendezvény végén Guzsalyasék pánkóval jutalmazták a résztvevőket.