Magyar filmesek a Berlinalén

A ma kezdődő 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatják be először Bogdán Árpád Genezis című második mozifilmjét, Enyedi Ildikó Az én XX. századom teljes körűen felújított változatát, Tenki Rékát az európai filmek legígéretesebb tehetségei között ismerheti meg a filmszakma, Bucsi Réka legújabb animációja pedig a rövidfilmek között versenyez.

Bogdán Árpád Genezis című második mozifilmjének világpremierje a nagy presztízsű Berlinale Panorama Special válogatásában lesz február 18-án az alkotók jelenlétében – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap. Bogdán Árpád új filmje a bűn, a megtisztulás és az újjászületés drámája. A bibliai eredettörténet a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből érkező emberek sorsán keresztül elevenedik meg. A főszerepekben Cseh Anna Marie, Csordás Milán és Illési Enikő Anna amatőr színészek láthatók. Az operatőr Dobos Tamás, a zeneszerző Víg Mihály, a vágó Politzer Péter. A Filmalap támogatásával készült alkotás producere Taschler Andrea és Ferenczy Gábor.

Enyedi Ildikó első mozifilmje, a cannes-i fesztiválon Arany Kamera-díjjal jutalmazott Az én XX. századom teljes körűen felújított változata a Berlinale Classics programjában lesz látható először február 20-án a rendező és Máthé Tibor operatőr jelenlétében. A felújítás a film eredeti kameranegatívja és eredeti hangszalagja alapján készült.

Mintegy tíz év után újra magyar tehetség is bemutatkozik az európai mozifilmek tíz legígéretesebb ifjú színészét felvonultató European Film Promotion Shooting Stars programban, ahol Tenki Rékát ismerheti meg a nemzetközi filmszakma. Az A kategóriás seregszemle rövidfilmes versenyében Bucsi Réka Dániában készített Solar Walk című legújabb animációja indul. A Naprendszer rejtélyeit kutató 21 perces film a viborgi Animation Workshop produkciója nemzetközi csapattal, és ezúttal is Lukács Péter Benjámin hangmérnök közreműködésével készült. A világ minden tájáról érkező pályakezdő filmeseknek szervezett Berlinale Talents rendezvénysorozaton három magyar fiatal: Csémy Balázs színész, Tálas Zsófia vágó és Puskás Lilla filmkritikus-újságíró vesz részt.

A Német Filmkritikusok Szövetsége által a Berlinaléval párhuzamosan megrendezett Kritikusok Hetén Lichter Péter és Máté Bori két alkotásának, a The Rub című kísérleti játékfilmnek és a 2016. október 8. című filmetűdnek lesz a bemutatója. A Berlinale alatt kezdődő ScriptEast nemzetközi forgatókönyv-fejlesztő workshopon Salamon András vesz részt Boldogságom rövid története című filmtervével.