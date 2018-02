Kuti Nándor: életem egyik legszebb döntője volt (Kosárlabda, Román Kupa)

Kuti az évek során a csapat alapemberévé nőtte ki magát, így nem volt meglepő, hogy a kolozsváriak mindhárom mérkőzésén kivette részét a győzelemből. Az Argeș Pitești elleni negyeddöntőben 24 perc alatt kilenc pontot szorgoskodott össze, az elődöntőben a Temesvári BC ellen 21 perc alatt hét pont, öt lepattanó, három szerzett labda és egy gólpassz állt a neve mellett, míg a Nagyváradi MSC elleni döntőben 30 perc alatt tizenhárom pontot dobott, három lepattanót gyűjtött és egy labdát szerzett.

„Nehéz mérkőzés volt, ahogy ez egy döntőtől várható is. Nagyon jól kezdtük a találkozót, főleg mentálisan voltunk erősek, így hamar 10–15 pontos különbséget építettünk ki. Ezután kicsit kiengedtünk, de az a fontos, hogy a negyedik negyedben vissza tudtunk jönni a játékba, és megnyertük a tornát. Különleges érzés volt Sepsiszentgyörgyön játszani. Körülbelül nyolc éve nem léptem pályára itthon, és most visszatértem a Kolozsvári U-BT színeiben. Úgy gondolom, életem egyik legszebb döntője volt, mert hazai közönség előtt játszhattam” – mondta a döntő utáni sajtótájékoztatón a 21 éves kosárlabdázó.

Kuti Nándorral Mihai Silvășan edző már hosszabb ideje kezdőjátékosként számol, hiszen a sepsiszentgyörgyi játékos nem csak támadásban segíti csapatát, hanem védelemben is az egyik legmegbízhatóbb.

A sepsiszentgyörgyi játékos a folytatásban a román válogatottal készül a világbajnoki selejtezősorozat harmadik és negyedik fordulójára. A nemzeti csapat február 23-án Zadarba utazik, ahol a D-csoport utolsó helyén álló horvátok ellen lépnek pályára, majd február 26-án Kolozsváron a kvartett éllovasát, az olasz válogatottat fogadják. (miska)