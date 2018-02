Nincs étvágyam (Erdő-mező ajándéka)

Emésztőszerveink (máj, epe, gyomor, belek) rögtön jelzik beteg állapotukat – és nem csak az étvágytalansággal. Az orvosunk javallta gyógyszereken kívül is van lehetőségünk segíteni beteg szerveinken. Gyógynövényeink egyrészt a kínzó fájdalom enyhítésében, másrészt a beteg állapot mihamarabbi megszűnésében segítenek.

Melyek ezek, és hogyan kell fogyasztanunk őket?

A sárgasággal járó májbetegségek esetében az orvosi somkóró (Melilotus officinalis) föld feletti részét ajánlják. A somkóró vizes kivonata gátlóan hat a hepatitisz vírusra. Ugyancsak a marosvásárhelyi orvosbotanikai kísérletek igazolták az epe működésére pozitíven ható katángkóró (Cichorium intybus) flavonoidjainak és az inulinnak az eredményességét, ami egyben a gyomornedv-elválasztást is elősegíti. A gyomorfekély kialakulását gátolja vagy a fekélyesedés hatását csökkenti a körömvirág (Calandula officinalis), az orbáncfű (Hypericum perforatum) és a cickafark (Achillea millefolium) az említett kísérletek szerint.

Étvágyjavító teákat szaküzletekben is vásárolhatunk, ezek összetételében a gyermekláncfű, körömvirág, kamillavirág, cickafark található különböző arányban. A májteában kakukkfű, orbáncfű, somkóró, cickafark és vérehulló fecskefű van nagyjából azonos arányban. Kólikás (görcsös) emésztőrendszeri fájdalmak elleni teák ugyancsak beszerezhetők. Ezekben máktok, kamillavirág, cickafarkvirág, kakukkfű, édeskömény és borsmenta található.

Házilag elkészíthető, emésztést elősegítő, nyugtató mentabor: egy liter száraz fehér borba tegyünk 20 g mentalevelet és egy citrom (sárga) héját. Néhány nap után szűrjük le. Főétkezések után fogyasszunk belőle egy kis pohárral.