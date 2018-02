Szedi áldozatait (Családon belüli erőszak)

A kormány február 9-én a családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvénytervezetet fogadott el, ez bevezeti az ideiglenes távoltartási rendeletet, amellyel a rendőrnek joga lesz azonnal közbelépni az áldozat védelmében, az agresszor eltávolításáért – jelentette be Nelu Barbu kormányszóvivő. Elmondta: a jogszabály két törvényt módosít, az ideiglenes távoltartási rendelet pedig lehetőséget teremt a rendőrnek az azonnali, hatékony közbelépésre az áldozat védelmében és az agresszor eltávolításáért. Emlékeztetett: a távoltartási rendeletet már 2012-ben bevezették, a mostani rendelkezés „segíti annak alkalmazását”.

Az ideiglenes távoltartási rendeletet a rendőr állítja ki, és azonnal érvénybe lép, nincs felszólítás, nincs határidő, azonnal végrehajtandó. Öt napig érvényes, de meghosszabbítható a végleges távoltartási rendelet kiadásáig. Azaz, ha a rendőr kiállítja az ideiglenes távoltartási rendeletet, ezt 24 órán belül meg kell erősítenie egy ügyésznek a rendőr által a helyszínen begyűjtött bizonyítékok alapján. Utólag az ügyésznek az ideiglenes távoltartási rendeletet az összes bizonyítékkal együtt a bíró elé kell terjesztenie, aki dönt arról, hogy kiad-e távoltartási rendeletet – részletezte a szóvivő. Mint mondta, a rendőrnek joga és kötelessége lesz, hogy – akár erőszakkal is – bemenjen a lakásba, kiállítsa az ideiglenes távoltartási rendeletet, amellyel azonnal eltávolíthatja az agresszort, még akkor is, ha a lakás annak tulajdonában van.

A rendőr a helyszínen tapasztaltak alapján különböző módon járhat el az agresszorral szemben. Például megtilthatja, hogy egyáltalán visszatérhessen a lakásba a távoltartási rendelet érvényessége alatt, ez esetben elveheti a házkulcsokat is, vagy korlátozhatja a kapcsolatot az áldozattal otthon, a munkahelyen, az iskolában – magyarázta Barbu. Hozzátette: a rendőr nyomon követi a távoltartási rendelet betartását, ennek megszegése bűncselekménynek számít, amelyért egy hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. Bizonyos körülmények között az is elrendelhető, hogy az ag­resszor elektronikus nyomkövető karperecet viseljen. (Agerpres)