Újabb ítélet Markó Attila ellen (Ingatlan-visszaszolgáltatás)

A korrupcióellenes ügyészség szerint az ügy 12 vádlottja – köztük a kártérítési bizottság nyolc tagja – csaknem 85 millió eurós kárt okozott a román államnak azáltal, hogy a piaci értéknél nagyobb kártérítést ítélt meg a kommunizmus idején államosított ingatlanokért. A hatósági testület 2015 januárjában tett panaszt a korrupcióellenes ügyészségnél, azt állítva, hogy 2009-ben a Számvevőszék ellenőrzése alapján kiderült: nem a nemzetközi becslési standardok alapján állapította meg az illetékes intézmény azon államosított ingatlanok értékét, amelyek után kártérítést kellett fizetnie az államnak. A restitúciós hatóság kártérítési bizottságának nyolc tagja három esetben is mellőzte a nemzetközi becslési standardok tiszteletben tartását az ingatlanok piaci értékének megállapításakor, a valósnál nagyobb árat hagyott jóvá, és ezzel megkárosította a román államot. Az első ingatlan esetében 13 millió euróval, a másodikban 1,7 millió euróval, a harmadik esetében pedig 60 millió euróval nagyobb árat szabtak meg a reálisnál – állítja a vádhatóság.

Az ügyben többek között Horia Georgescu, a tisztségviselők vagyonosodását ellenőrző Feddhetetlenségi Ügynökség volt elnöke négy év letöltendő, Theodor-Cătălin Nicolescu volt képviselő, a kártérítési bizottság volt alelnöke 9 év és 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. Georgescu esetében a büntetésből leszámítják az előzetesben töltött közel négy hónapnyi időt. Továbbá az ítélet szerint Georgescu szabadulása után öt évig nem tölthet be köztisztséget. A megvádolt négy ingatlanbecsüs közül egy letöltendő, kettő felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a negyedik szakértőt felmentették. Az említettek mellett a bizottság volt elnökét 2 év és 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az ítélet nem jogerős, az érintett felek az indoklás közzététele után fellebbezhetnek.

Mint ismert, Markó Attilát 2014-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy az illetékes restitúciós testület tagjaként hozzájárult a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásához. Miután az RMDSZ politikusa ellen a kártérítési bizottság kollektív felelősségének elve alapján további restitúciós ügyekben is vádat emeltek, Markó Attila bejelentette: Magyarországon keres menedéket, mert nem bízik már a román igazságszolgáltatásban. A mostani ítéletet távollétében hozták meg, Románia korábban nemzetközi körözést adott ki ellene. A volt képviselő a Kossuth rádiónak adott korábbi interjújában ártatlanságát hangoztatta azokban a kártérítési ügyben is, amelyekkel a Mikó-per után vádolta meg a korrupcióellenes ügyészség a politikus korábbi, kártérítési bizottsági tagságára alapozva. Markó elmondta: nem tartja jogszerűnek az egész testület kollektív felelősségre vonását csak azért, mert annak egyik tagja esetleg korrupciós bűncselekményt követett el.