Indul a verseny (Támogatás vállalkozásfejlesztésre)

Jelentős, egyenként negyvenezer euró támogatás elnyerését is lehetővé teszi a kezdő vagy újonnan induló vállalkozások számára a StartUp Now program, melyet kedden indított útjára Kovászna Megye Tanácsa, valamint a Loop Operations tanácsadó vállalkozás. A megyei önkormányzatnál tartott ismertetőn a szervezőket is meglepő számban jelentek meg érdeklődők, zsúfolásig megtöltve a tanácstermet.

Amint kiderült, az európai uniós forrásokból finanszírozott projekt – melyre tegnaptól lehet jelentkezni az Europe Direct irodájában – két összetevőből épül fel. Egyrészt négyszáz személy vállalkozói képességeinek fejlesztését célozza, amely során a vállalkozásindításhoz, -bővítéshez szükséges tudásanyagot adják át egy április és július között megszervezendő képzéssorozaton. A második összetevő a támogatás odaítéléséről szól a képzés nyomán összeállított üzleti tervek alapján.

A keddi konferencián elhangzott, a Humántőke Operatív Program ezen vállalkozásfejlesztési tengelyére a központi fejlesztési régióban 16 jóváhagyott pályázatot nyújtottak be (46 millió lej értékben), Háromszékről az egyik támogatásigénylő a megyei önkormányzat volt, de a kereskedelmi és iparkamara, valamint a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, az Asimcov is sikerrel vette az akadályt, és hasonló támogatási rendszert ajánlanak. Kovászna megyében 1200 érdeklődő számára teremtik meg a képzés lehetőségét, az egyéni támogatások száma pedig meghaladhatja a százat (az önkormányzat, a kamara és az Asimcov 40–40 finanszírozás odaítélését bo­nyolítja le).

A számos érdeklődőhöz elsőként Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szólt, aki azon túl, hogy röviden ismertette magát a lehetőséget, összehasonlítással is szolgált a tavalyi, a román kormány által indított StartUp Nation program és a jelenlegi között. Előbbi mérsékelt sikerrel zárult, hiszen a megalakított húszezer vállalkozás közül végül csak nyolcezer részesült támogatásban, ráadásul sokan éppen a cégalapítási bürokratikus akadályok miatt buktak el. Ezzel szemben ez a projekt több könnyítéssel érkezik, jó lehetőségként, és ilyen esélyek révén 2018 hasznos és jó év lehet a fiatal vállalkozók számára – vélte az alelnök.

Édler András, a kereskedelmi és iparkamara vezetője egyrészt méltatta a megyei önkormányzat döntését, hogy gazdaságfejlesztési lépéseket is tesz. Édler szerint erre szükség van, más térségekkel ellentétben a piaci szereplők itt nem elég erősek, hogy egy ilyen jellegű megvalósítást véghezvigyenek, ezért szervezeti, önkormányzati segítség is kell. A kamaraelnök továbbá úgy vélte, ezek a pályázati lehetőségek jó eszközök lehetnek a fiatalok itthon maradásának ösztönzésében, hiszen nemcsak pénzbeli támogatást hoznak, hanem tudásátadást is, ráadásul ingyenesen.

Bagoly Miklós, az Asimcov elnöke a program egy szerinte fontos összetevőjét emelte ki, nevezetesen, hogy korhatár nélküli, így lehetőséget teremt az idősebbek számára is, hogy fejlesszék magukat és egy friss vállalkozás révén új eredményt mutassanak fel. Felhívta a figyelmet arra is: akik belevágnak, lehetőleg ne csak a támogatás összegét vegyék figyelembe, hanem mindenekelőtt arra figyeljenek, hogy életképes ötleteik legyenek.

A támogatás részleteiről Rodica Lupu, a Loop Operations ügyvezető igazgatója beszélt. Egyebek mellett elmondta: igen széles a lehetséges kedvezményezettek köre, a részvétel ingyenes, a 40 ezer eurós támogatást pedig két részletben folyósítják. A projekt a következő ágazatokkal kapcsolatos elképzeléseket részesíti előnyben: turizmus és ökoturizmus, textil- és bőráru-, fafeldolgozás és bútorgyártás, kreatív iparágak, autóipar és tartozékai, információs és kommunikációs technológiák, élelmiszer- és italgyártás, egészségi és gyógytermékek, energia- és környezetmenedzsment, biogazdaság, bio-gyógytermékek, biotechnológiák.

A konferencia részeként az érdeklődők két sikeres Kovászna megyei start-up kezdeményezéssel is megismerkedhettek: Szakács Enikő Transylwanderer, valamint Ignácz Szabolcs DroneMob elnevezésű innovatív vállalkozásával.