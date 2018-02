Őrült hajsza

Előző írásunk

Jelentős, egyenként negyvenezer euró támogatás elnyerését is lehetővé teszi a kezdő vagy újonnan induló vállalkozások számára a StartUp Now program, melyet kedden indított útjára Kovászna Megye Tanácsa, valamint a Loop Operations tanácsadó vállalkozás. A megyei önkormányzatnál tartott ismertetőn a szervezőket is meglepő számban jelentek meg érdeklődők, zsúfolásig megtöltve a tanácstermet.