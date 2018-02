Tíz év sem elég a földügyek intézésére

Több mint ötven gazda vett részt tegnap a gidófalvi kultúrotthonban megszervezett gazdatalálkozón. A községközpontból és az ide tartozó öt településről főként szarvasmarha-tenyésztő gazdák érkeztek a helyi polgármesteri hivatal és a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete által szervezett gyűlésre. Képviselték az agráriummal kapcsolatos megyei intézményeket is, így a gazdák azonnali válaszokat kaphattak az általuk felvetett kérdésekre.

Nicolae Radocea alprefektus kiemelte: a hasonló, községi szintű gazdatalálkozók – a régiósokkal szemben – sokkal jobb lehetőséget biztosítanak a helyi gondok megbeszélésére.

Ötvös Mózes a gazdákat érintő problémákról szólva kiemelte: jó az együttműködés a megyei intézményekkel, az agrártárcával is, de gondok vannak a parlamentben dolgozó választottakkal. Nem cselekednek a gazdatársadalom érdekében, még csak nem is érdeklődnek a problémáikról. „Mi választottuk meg őket, elvárjuk, hogy tegyenek valamit értünk is” – hangoztatta Ötvös.

A gidófalvi helyi gondok között esett szó a mezőgazdasági területek telekkönyvezéséről. Sok a rendellenesség, szükséges az újramérés. Előfordult, hogy több személy húsz éven át jogtalanul használt mezőgazdasági területet, miközben nem tudtak kimérni földeket jogosultaknak. Főként az angyalosi határra jellemző a földhiány – magyarázta Berde József polgármester. A kormány ugyan biztosít egy keretösszeget a telekkönyvezés finanszírozására, de azért a pénzért senki nem vállalja a munkát. Ugyanakkor az önkormányzat saját bevételeiből nem fizetheti a telekkönyvezést, ezzel a számvevőszék büntetését kockáztatnák – hangoztatta. Az alprefektus a kérdéssel kapcsolatban elmondta: ismeri a polgármesterek dilemmáját, főként azokról van szó, akik akarnak is tenni valamit. Ugyanakkor javasolta, hogy a gyűlésen megfogalmazott gondokat rögzítsék jegyzőkönyvbe és továbbítsák az illetékesek felé.

Nem igaz, hogy a községháza nem akarja rendezni a földek újramérését, telekkönyvezését. Kezünkben az igazság, de felülről irányítanak, nem hallgatják meg az alulról megfogalmazott javaslatokat. Ilyen körülmények között tíz év sem lesz elég, hogy a községben megoldják a földproblémákat – összegezett Berde.