Megújult az MPP Baróton

Sajtótájékoztatón mutatkozott be tegnap a Magyar Polgári Párt (MPP) baróti szervezetének új vezetősége. Lepolszky Erwin János (elnök), Kencse Sándor (alelnök), Márton István (vezetőségi tag) és a megyei vezetésben Erdővidéket képviselő Román Attila úgy fogalmazott, arra készülnek, hogy a helyhatósági választásokig hátralevő bő két esztendőben a pártot megerősítsék, szervezetet hozzanak létre a tájegység minden községében, majd jó kampánnyal minél több tanácsosi mandátumot szerezzenek, sőt, ha lehetséges, polgármestert is adjanak.

A frissen kinevezett vezetőség következetesen úgy fogalmazott: a szervezet most alakult meg, a múlt vitáit és politikai harcait nem érzi magáénak, elhatárolódnak tőlük. A helyi politikai életben mindenkivel és minden szinten készek megharcolni, de nem ellenségként, hanem ellenfélként tekintenek rájuk, a nemzeti kérdésekben pedig az együttműködés hívei.

Lepolszky Erwin János az MPP autonómia melletti elkötelezettségét hangsúlyozta mondván, Kulcsár-Terza József személyében olyan képviselőt küldött a székelység a parlamentbe, aki szavának állt, és a történelem során először olyan dokumentumot terjesztett a tisztelt ház elé, amelyikben tisztán kimondjuk, közösségünknek önrendelkezést követelünk. (Az új elnököt látszólag a sajtó sem tudta meggyőzni arról, hogy Csapó József a kétezres évek elején már benyújtotta Székelyföld területi autonómiájának statútumát – szerk. megj.)

Lepolszky arra tett ígéretet, hogy a helyi szervezetek ebben a szellemben kívánnak cselekedni, hiszik a párt jelszavát, azaz az emberek pártján állnak, és készek tenni érdekükben.

Első lépéseik közt szerepel a régi tagok újra megszólítása, illetve azok bevonzása, akik eddig nem vettek részt a politizálásban, emellett feltérképezik a várost jellemző problémákat, szakembereket bevonva megpróbálnak azok orvoslásában részt venni.

A polgáriak új vezetői rövid és középtávú cselekvési tervekről nem kívántak bővebben nyilatkozni, ám végül Márton István néhány gondot mégis megnevezett. Mint mondotta, szorosabbra kell fűzni az egyház-önkormányzat viszonyát, a fiatalok elvándorlását meg kell állítani, a gyerekek számára jobb oktatási feltételeket kell biztosítani, ezért utánanéznének, miért késik évek óta a kampusz építése, s megengedhetetlennek nevezte azt is, hogy bár kutyamenhely létezik, utcáink mégis tele vannak gazdátlan ebekkel. Kencse Sándor úgy vélte, a város jelenlegi vezetése a helyi termelők ellen van, az pedig nem helyes. A nyugdíját húsz tojás eladásával kiegészíteni kívánó öreg nénit elkergetik a piacról – jelentette ki, de arra a kérdésünkre, hogy ez tényleg megtörtént-e, nem válaszolt.

Román Attila végezetül az MPP-iroda munkáját ajánlotta a sajtó figyelmébe: már jó ideje segítik az erdővidékieket az újrahonosítási iratcsomó összeállításában, illetve az állampolgárok számára az adataik frissítésében, valamint a választási jegyzékbe való regisztrációban. Hogy ez utóbbiba lehetőleg minél többen bekerüljenek, azt ígérte, falvakra is kimennek, sőt, ha szükséges, az embereket otthonaikban is felkeresik.