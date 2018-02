Székelyek Afrikában

Sport és kultúra összefonódásaként mutatta be Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője azt a hamarosan induló transzafrikai expedíciót, amelynek során négy háromszéki a fekete kontinens átszelését tűzte ki célul. A Székelyek a magasban expedíciósorozat részeként megvalósuló utazás ezúttal is tartalmaz majd hegymászást, de homokdűnén való sízést is, a kultúra meg ott jön be a történetbe, hogy útjuk végén megpróbálják megtalálni a búr háború egyetlen magyar áldozatának sírhelyét.

Mikor a Székelyek a magasban Sportklub úgy döntött, ebben is kipróbálják magukat, olyan társakat kerestek vállalkozásukhoz, akiknek van tapasztalatuk az afrikai autózásban, így került be a csapatba jómaga és társa, Szarukán László mellé Deb­reczeni László és Demeter László – ismertette a nem mindennapi útra vállalkozó székely különítmény felállítását Tulit Zsombor. A transzafrikai túra ugyanis – innen nézvést – tele van ismeretlenekkel, abban sem biztosak, hogy végig tudják járni. „Nagy kalandra vállalkoztunk, ezt abból sejtjük, hogy mindenki aggódva néz ránk” – fogalmazta meg Tulit Zsombor. Egyelőre annyit tudnak, hogy február 25-én indulnak, repülővel mennek Kairóba, ott veszik át a konténerben tegnap Konstancáról útnak indított autóikat, és 16 ezer kilométert megtéve, kilenc országot átszelve, körülbelül 45 nap alatt Fokvárosba szeretnének eljutni.

Útvonaluk csak nagyjából rögzített, több kitérőt is szándékoznak tenni, például a Kilimandzsárón még az esős évszak beállta előtt csúcsot szeretnének mászni, az útba eső természeti ritkaságokat is szeretnék megnézni – no meg biztonsági okokból sem árulták el, pontosan milyen nyomvonalat fognak követni. Terepjáróikat helyi vállalkozások segítségével készítették elő a speciális körülményekre, Tulit Zsombor legfontosabb kelléknek a székely zászlót és a sátrat nevezte – persze, műszakilag és kommunikáció szempontjából is sajátos felszereléseket kapott a két autó. Melyek közül egyik félig zebracsíkozású, utalva az expedíció névadójául választott, félig csíkos, félig fehér Khumba rajzfilmfigurára. Egyik legkülönlegesebb eszköz, amit utolsó percben még felraktak az autóra, a síléc és a síbakancs – hiszen a homokon való lesiklást is ki kell próbálni. De visznek magukkal hat liter borszéki ásványvizet is – aranytartaléknak, ugyanis az út során maguk szándékszanak ivóvizet előállítani.

Ami a Khumba Transzafrikai Expedíció közérdekű felét illeti – hiszen ők maguk a különleges élményekre vágyás mellett egyetlen céljuknak az épen, egészségesen való hazatérést jelölték meg –, Wass Albert sírjának felkutatásával bízta meg őket a Carola Egyesület. Az elfeledett magyar kulturális értékeket őrző egyesületet is vezető Szebeni Zsuzsa ismertette, gróf Wass Albert (nem azonos az íróval, de azonos nevű nagybátyja) az egyetlen, a Dél-Afrikai nyilvántartásban feljegyzett magyar hősi halottja a búr háborúnak, sírhelyét Szilvássy Karola és Wass Ráchel 1909-ben még azonosítani tudta valahol Transzvald környékén – most a négy háromszéki utazó megpróbálja ismét megtalálni.