Vádlottak ostromolják az igazságszolgáltatást (Nem mond le Laura Codruţa Kövesi)

Sport és kultúra összefonódásaként mutatta be Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője azt a hamarosan induló transzafrikai expedíciót, amelynek során négy háromszéki a fekete kontinens átszelését tűzte ki célul. A Székelyek a magasban expedíciósorozat részeként megvalósuló utazás ezúttal is tartalmaz majd hegymászást, de homokdűnén való sízést is, a kultúra meg ott jön be a történetbe, hogy útjuk végén megpróbálják megtalálni a búr háború egyetlen magyar áldozatának sírhelyét.