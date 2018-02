Gyurcsányék szavazatvásárlással vádolják az RMDSZ-t

Niedermüller Péter tegnapi, budapesti sajtótájékoztatóján Tamás Sándornak, az RMDSZ háromszéki szervezete elnökének a Kossuth rádióban elhangzott szavaira hivatkozott. „Az a célunk, hogy az Orbán Viktor által vezetett kormány folytathassa a munkáját, s ehhez mi is hozzá fogunk járulni, ahogy tettük a négy évvel ezelőtti anyaországi választáson is, amikor Erdélyből 65 ezer szavazattal járultunk hozzá a kétharmadot átbillentő mandátum megszerzéséhez” – idézte az erdélyi politikust. Az EP-képviselő úgy fogalmazott, eddig is tudták, hogy az RMDSZ „szervezi a szavazatvásárlást”, de most már bizonyítékuk is van erre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Tamás Sándor bejelentette, a kö­vetkező másfél hónapban kampánykaravánt indítanak 106 erdélyi településre, hogy buzdítsák az ott lakókat a választáson való részvételre.

Niedermüller Péter eközben úgy látta, hogy a kormány nem foglalkozik a határon túli magyarokkal, őket csak „szavazóautomatáknak” tartja. Egy nyílt, demokratikus választási rendszerben ugyanis a jelenlegi kabinet nem tudna választást nyerni – tette hozzá. A Demokratikus Koalíció (elnöke Gyurcsány Ferenc, szerk. megj.) továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy ne szavazhassanak azok, akik a voksolásnak semmilyen következményét nem viselik – szögezte le. Hozzátette, hogy eközben viszont támogatják a határon túli magyarok kulturális jogait.