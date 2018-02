Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a legdrágább férj, nagyon szerető édesapa, legdrágább papa, após, testvér, sógor, keresztapa, melegszívű rokon, szomszéd és jó ismerős, a baróti

DEÁK ANTAL

szerető szíve életének 80., házasságának 53. évében 2018. február 14-én megszűnt dobogni.

Temetése 2018. február 17-én 14 órakor lesz a baróti ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás 16-án 16 és 18 óra között és a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bodzafordulói

PETHŐ LAJOS

szabó

94 éves korában elhunyt. Temetése 2018. február 16-án, pénteken 12 órakor lesz a ­kisborosnyói te­metőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa,

ZSOMBORI LÁSZLÓ

átadta lelkét ­Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 17-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi rava­talozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, Katalin és a gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, keresztmama, rokon, jó szomszéd,

FINNYÁK MÁRIA

(Marika, szül. ­MOLNÁR)

sok szenvedés után február 14-én, szerdán elhunyt.

Temetése 2018. február 16-án, pénteken 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

részvétnyilvánítás

A Comparty Kft. munkaközössége részvétét és együttérzését fejezi ki munkatársának és barátjának, Zsombori Katalinnak szeretett férje, ZSOMBORI ­LÁSZLÓ elvesztése miatt. Őszinte szívvel osztozunk fájdalmában.

Megemlékezés

„Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Fájó szívvel emlékezünk a torjai MIKE MÁTYÁSRA halálának első évfordulóján.

Szerettei

Minden évben eljön az a nap, mely fájó emlék marad. Kegyelettel emlékezünk a lemhényi KELEMEN ÁRPÁDRA halálának 12. évfordulóján. Örök álma felett őrködjön a szeretet.

Szerettei

Szeretettel és fájdalommal gondolunk a székelyvéckei születésű DEMETER ANTALRA halálának ötödik évfordulóján. Megemlékező szentmisét február 17-én, szombaton 8 órától tartunk az állomási Szent Benedek-templomban. Nyugodjék békében.

Szerettei

Halálára emlékezve szeretettel gondolunk a ma 11 éve elhunyt GYERGYAI ERNŐ agrármérnökre. Nyugodjék békében.

Szerettei

Szeretettel emlékezünk id. KOZMA LÁSZLÓRA halálának 22. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Menye

Szeretetét, gondoskodását, jóságát szívünkbe zárva emlékezünk KŐRÖS MIHÁLYNÉ BOGA IRMÁRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Kegyelettel emlékezünk az árkosi VERESS MÁRIA MARGITRA halálának második évében.

Bánatos, szerető szülei, testvérei, rokonai

Vannak pillanatok, amiket nem lehet feledni, bárhol is vagytok, ugyanúgy foglak titeket szeretni. Nézzetek fel bátran, mosolyog az ég is, bennetek mosolygok tovább én is. Tegyétek szívetekre kezeteket, mely szeretettől fényesen ragyog. Érzitek? Itt én örökre veletek maradok. Veletek vagyok, bármit is tesztek, és tudom, ti is velem lesztek. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki KISS ÁGOTA EMMÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Bánatos szerettei

