Fontos mérkőzés előtt állnak a piros-fehérek (Labdarúgás, I. liga)

Az előző fordulóban az Eugen Neagoe irányította csapat 1–0-ra kikapott a Craiova vendégeként, az Ilfov megyeiek pedig hazai környezetben 3–4 arányú vereséget szenvedtek a Dinamo együttesétől. A Sepsi OSK és a Chiajna legutóbb a szeptemberi odavágóban találkozott, akkor a Concordia Stadionban a házigazdák 2–1-ra győztek. A szentgyörgyiek részéről Fülöp István szerzett vezetést, amire Paul Batin és Claudiu Bumba válaszolt, utóbbi a hosszabbítás második percében talált be egy védelmi hibát követően. A szentgyörgyiek 18 ponttal a tizenkettedik helyen állnak, míg a Ion Moldovan edzette alakulat 24 ponttal a tizenegyedik.

„Egy vereség után vagyunk. Nagy reményekkel vágtunk neki a Craiova elleni mérkőzésnek, de nem sikerült megszerezni a három pontot. Nagyon fontos meccs előtt állunk, és kötelező nyernünk, mert így három pontra zárkózhatunk a Chiajna mögött. Nagyon szeretnénk ezt a győzelmet, a játékosok koncentrálnak, tisztában vannak a mérkőzés fontosságával. A felkészülési időszakban kulcscsonttörést szenvedő Marko Simonovski mellett jelenleg nincs más sérült labdarúgó, mindenki egészséges és bevethető, illetve eltiltás miatt sem kell kihagynia senkinek ezt a fordulót. Bízom benne, hogy a lehető legjobb kezdő tizenegyet tudom kiválasztani a szombati meccsre. A Chiajna nem rossz csapat, tapasztalt játékosokból áll, nekünk pedig teljes komolysággal és felelősséggel kell az előttünk álló mérkőzésre tekintenünk. Nem számítunk a találkozó esélyeseinek, viszont a végén a három ponttal szeretnénk távozni. Nem lesz könnyű mérkőzés, sőt nagyon nehéz találkozóra számítunk” – mondta Eugen Neagoe.

A vezetőedző azt is elmondta, ha ezzel a kerettel vághattak volna neki a bajnokságnak, nem lenne problémájuk. A tréner szerint a folytatásban minden rajtuk múlik, és ha folyamatosan győzni tudnak, biztosan előrébb lépnek a rangsorban. Hátrány, hogy nem itthon játszanak, nagyon szeretnénk a sepsiszentgyörgyi stadionban pályára lépni, és bíznak benne, hogy az alsóházi rájátszásban már itthon játszhatnak.

A Sepsi OSK középpályása, Sebastian Ghinga a sajtótájékoztatón elmondta, szeretnének az alapszakasz utolsó két mérkőzésén a lehető legtöbb pontot gyűjteni, mert mindennap teljes erőbedobással készülnek az edzéseken. Az öltözőben a hangulat kifogástalan, a játékosok nemcsak a labdarúgás terén, hanem emberileg is kifogástalanok.

A 25. forduló további mérkőzései: Medgyesi Gázmetán–Bukaresti Juventus (ma, 18 óra), FC Voluntari–Craiova (ma, 20.45 óra), Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu (szombat, 20.45 óra), Temesvári Poli–Jászvásári Politehnica (vasárnap, 18 óra), Dinamo–FCSB (vasárnap, 20.45 óra), FC Viitorul–FC Botoșani (hétfő, 20.45 óra). A mérkőzéseket a Digi­Sport, a Telekom Sport és a Look TV élőben közvetíti. (miska)