Ötöt vágott a Liverpool Portóban (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

Az angolok már az első félidőben eldöntötték a párharcot Portóban: előbb egy kapushiba következtében Sadio Mané talált be, majd Mohamed Salah góljával növelte előnyét a Mersey-parti csapat. A szünet után sem lassított a Liverpool, előbb a kipattanó labdára lecsapó Mané, majd egy kontra után Roberto Firmino is betalált, az utolsó percekben pedig Mané megszerezte harmadik találatát, így a Jürgen Klopp irányította angolok szinte biztosan a negyeddöntőben érezhetik magukat.

A Paris Saint-Germain a mérkőzés 33. percében Adrien Rabiot révén megszerezte a vezetést Madridban. Az első félidő végén egyenlítettek a spanyolok: Toni Kroos került a földre, miután Giovani Lo Celso a nyakánál fogva vissza­rántotta, a játékvezető pedig büntetőrúgást ítélt, melyet Cristiano Ronaldo könnyedén értékesített. A portugál játékosnak ez volt a századik gólja a Bajnokok Ligájában a Real Madrid színeiben, ő az első, aki elérte ezt az álomhatárt egy klub színeiben. A második játékrészben a százegyedik találatát is megszerezte, a kapusról kipörgő labda a combjáról a kapuba pattant. A 83. percben Marcelo is feliratkozott a gólszerzők listájára, így a spanyol klub kétgólos előnnyel várja a párizsi visszavágót.

Eredmények, nyolcaddöntő: FC Porto–FC Liverpool 0–5 (gólszerzők: Mané 25., 53., 85., Salah 29., Firmino 69.), Real Madrid–Paris Saint-Germain 3–1 (gsz.: C. Ronaldo 45. – tizenegyesből, 83., Marcelo 86., illetve Rabiot 33.). (miska)