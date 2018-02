Rudán Joe rockzenész Háromszéken

A sokak által tisztelt magyarországi zenész pályafutását a Coda zenekarban kezdte, majd a legendás Pokolgép együttes tagjaként vált ismertté, énekelt még a P. Mobil, a Dinamit, a Mobilmánia együttesben, és nem utolsósorban az Attila rockoperában, 2009-ben életműdíjjal tüntették ki.

Rudán Joe a koncert után érdeklődésünkre elmondta, erdélyi turné részeként érkezett Háromszékre a Rudán Joe Akusztik együttesével, Martinka János zenész, szervező közbenjárásával. Előbb Baróton lépett fel, ismeri az erdővidéki közönséget, hallott már a vargyasi rockerekről. Az összeállított akusztikus repertoár többek között a nemzeti összefogásról, megmaradásról, barátságról szól. A megyeszékhelyi Bisztróban jó érzéssel töltötte el a telt házas közönség, ami azért is fontos, mert ebből is jól látszik, hogy az Erdélyben élők sokkal jobban ragaszkodnak az értékekhez zene területén is. Végezetül elárulta, idén nyáron Brassóban az Attila társulattal szabadtéri koncerten lépnek fel. Július utolsó hétvégéjén a Szentegyházi Motoros Találkozón ismét színpadra lépnek a Kalapáccsal, az Akusztikkal és az Attila társulattal, mely élő zenekari háttérrel rockoperákból ad elő részleteket.