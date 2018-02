Civil licit és az év szervezete

Az Év Civil Szervezete díjjal a 2017-es év legsikeresebb civil programjának megvalósítóit jutalmazzák az oklevél mellett egy 1000 lejes utal­vánnyal is, amelyet fogyóanyagokra vagy nyomdai szolgáltatásokra használhat fel a nyertes szervezet. Ugyanakkor egy évig a CIVEK honlapján megjelenik a szervezet logója. A díjra háromszéki civil szervezetek pályázatnak, de jelölhetnek kívülálló személyek is. A pályázathoz a CIVEK honlapjáról letölthető formanyomtatványt kell kitöltetni és a civilekharomszekert@yahoo.com címre beküldeni március 5-ig; az elbírálást a szövetség vezetőtanácsa végzi, eredményt március 16-án szintén a honlapon hirdetnek. A díj átadására március 21-én ünnepélyes keretek között kerül sor, a benevezett programok bemutatásával. A kitüntetés célja a civil szervezeti munka széles körű társadalmi elismerése és népszerűsítése.Korábbi nyertesek: Háromszéki Közösségi Alapítvány, Sepsiszentgyörgy (2013), Erdélyi Magyar Ifjak Egyesülete, kézdivásárhelyi tagozat (2014), Bolyongó Egyesület, Sepsiszentgyörgy (2015), Zöld Nap Egyesület, Kézdivásárhely (2016), Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy (2017).A HKA és a Wegener Pro Sanitate Alapítvány által szervezett Civil licit célja helyi támogatók bevonása különböző civil szervezetek közösségi projektjeinek megvalósítására. Az idén március 26-án a kézdivásárhelyi Vigadóban tartandó licit három nyertes pályázatnak és két különdíjas projektnek nyújt lehetőséget arra, hogy anyagi támogatást gyűjtsön. Ehhez is pályázni kell: iratcsomót kell összeállítani a civil szervezet nevével, elérhetőségeivel, bemutatásával, saját erőforrásainak és támogatottságának ismertetésével, illetve a projekt címével, céljával, (legalább 3000 lejes) költségvetésével, hatásainak utólagos felmérésével. Követelmény a megyén belüli megvalósítás is. A kiválasztás legfőbb szempontjai: az érték, amit a projekt képvisel, a hasznosság, a közösségi jelleg, illetve a licitre való megfelelés (rövid időtartam, megvalósíthatóság, eredmények). A pályázatokat az info@prosanitate.ro vagy a hka@hka.ro e-mail-címre február 28-ig lehet benyújtani, kiértékelésüket szakmai zsűri végzi. Következik a pártoló tagok keresése, az eredményhirdetéssel egybekötött licit és végül a támogatások átutalása, a projektek megvalósítása. A HKA közleménye szerint a tavalyi liciten 168 felajánlásból összesen 27 500 lej gyűlt össze.