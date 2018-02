Elmaradt a miniszteri „bomba”, színre lépett Iohannis (Ügyészségi botrány)

A tárcavezető elsősorban a Japánban tett, majd hirtelen a kormányfő felkérésére megszakított hivatalos látogatásának részletes ismertetésére áldozta a tájékoztatóra szánt idő jelentős részét, ami a pedig a korrupcióellenes ügyészséget illeti, annyira szorítkozott: jövő héten, a parlament két házának együttes ülésén ismerteti a legfőbb ügyészség, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmuselleni Igazgatóság, valamint a korrupcióellenes ügyészség tevékenységéről szóló jelentést. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a mai nap folyamán tárgyalt Viorica Dăncilă miniszterelnökkel, aki azt kérte tőle, hogy nyilvánosan is mutassa be a felmérés eredményeit, függetlenül attól, hogy milyen végkövetkeztetésre jut. Tudorel Toader egyébként még hétfőn Japánból úgy nyilatkozott, rövid időn belül döntést hoz a korrupcióellenes ügyészség vezetőségét illetően, és nem értesíti a Legfőbb Bírói Tanács keretében működő Igaz­ságügyi Felügyeletet, mivel egy ilyen eljárás túlságosan elhúzódna.

Iohannis: jó munkát végeznek

Tudorel Toader rövid állásfoglalását követően tegnap este Klaus Iohannis államfő is megszólalt az ügyben a „közvélemény elvárásához alkalmazkodva”. Meglátása szerint néhány „büntetőügyes” személy elkeseredett és siralmas kísérletet tesz arra, hogy támadásával hiteltelenítse a korrupcióellenes ügyészséget. Ez a kísérlet siralmas és egyáltalán nem meggyőző – fogalmazott. Az államfő továbbá leszögezte: mind az ügyészség, mind annak vezetői jó munkát végeznek, és ezt az ellenük indított támadás bizonyítja. Iohannis jelezte: a délután folyamán találkozott Viorica Dăncilă kormányfővel, valamint Liviu Dragneával, a Szociáldemokrata Párt elnökével, akikkel több kérdésben is egyeztetett, ezek egyike az igazságszolgáltatás volt. „Kifejeztem elégedetlenségemet annak kapcsán, hogy újabb botrány robbant ki a korrupcióellenes ügyészséggel kapcsolatosan.” Az államfő hozzátette: a miniszterelnök röviden tájékoztatta arról, hogy tárgyalt Tudorel Toader igaz­ságügyi miniszterrel, akinek szabad kezet adott az ügyészséggel kapcsolatos kérdésben. „Hallhatták a tárcavezető nyilatkozatát: arról tájékoztatott, hogy majd tájékoztat” – zárta bejelentését Iohannis. Jelezte továbbá, hogy a napokban Tudorel Toaderrel is találkozik, és amennyiben szükséges, Laura Codruţa Kövesi is részt vesz ezen a beszélgetésen. A főügyész felmentésének kapcsán kifejtette: az általa eddig birtokolt információk alapján nem lát okot erre, de megtörténhet, hogy léteznek ilyenek, melyeket ő nem ismer, de például Tudorel Toader igen. „Meglepne, ha egy éjszaka alatt megalapozott és komoly okok látnának napvilágot a felmentésére” – fogalmazott az államfő. Az újságírók felvetéseire válaszolva Klaus Iohannis nem volt hajlandó elmagyarázni – mivel korábban már megtette –, mit ért „büntetőügyesek” alatt, illetve úgy vélte, ezt az ügyet az igazságszolgáltatásnak kell rendeznie.

Csendes reakciók

Szintén tegnap napvilágot láttak az első politikai nyilatkozatok is a korrupcióellenes főügyész szerdai maratoni sajtótájékoztatója kapcsán. Liviu Dragnea képviselőházi elnök nem kívánta kommentálni az elhangzottakat, ironikusan annyit jegyzet meg: „teljesen nyugodt vagyok. Nem hamisítottak bizonyítékokat, nem szegték meg a törvényt.” Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök úgy vélte, jelenleg nem nehezedik semmiféle nyomás a korrupcióellenes ügyészségre, illetve az intézmény kapcsán az utóbbi időben napvilágot látott információk „komolyan megkérdőjelezik” annak korrekt működését. Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint mind a korrupcióellenes ügyészség, mind vezetője ellen összehangolt támadás zajlik olyan személyek által, akiket zavar az intézmény működése. Orban szerint a főügyész leváltására vonatkozó kérések megalapozatlanok. Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke egyrészt támogatásukról biztosította mind az ügyészséget, mind annak vezetőjét, utóbbi távozásáról pedig úgy vélte, semmilyen alapos oka nincsen erre.