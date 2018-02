Érzik a pénzügyi forradalom következményét Kovásznán

A Gyerő József polgármester által a tanács elé terjesztett költségvetési tervezetet a gazdasági bizottság elnöke, Kádár Gyula értékelte: jól megalapozott, biztosítja a működési kiadásokat, a tervezett, jóváhagyott dokumentációval bíró projektek és a város szociális tevékenységeinek finanszírozását is.

Bagoly Zsolt elmondta, a 2,5 millió lejes hiány a visszaosztott pénz megnyirbálásából származik – a jövedelmi adó tizenhatról tíz százalékra való csökkentéséből és abból is, hogy az állami költségvetésben Kovászna számára egylejnyi általános forgalmi adó visszaosztását sem írták elő. Működési költségekre 9,2 millió lejt különítettek el. Az oktatás működésre szánt bevételi és kiadási oldalon egy­aránt 150 ezer lej szerepel, a piac esetében a tervezett bevétel 84 ezer lej, a kiadás százezer lej. Vissza nem térítendő támogatásokra – sport, kultúra, oktatás, vallási pályázatokra – 150 ezer lejt szánnak, iskolai ösztöndíjakra 72 ezer lejt fordítanak idén.

Logan személygépkocsit vásárolnak a helyi rendőrség számára, ezzel működésük hatékonnyá válhat, és számon lehet kérni tevékenységüket – ismertette Gyerő József.

Gazda István javasolta, mivel idén 440 éves a kovásznai oktatás, és hatvan éve létesítették a város líceumát, tízezer lejt különítsenek el a két esemény illő megünneplésére. A polgármester ígérte, keresi a finanszírozási lehetőséget.

Domaházi János arra volt kíváncsi, van-e a költségvetésben elkülönítve pénz a köztemető bővítéséhez szükséges terület vásárlására. Az ügy folyamatban van, tárgyaltak a tulajdonosokkal, akiknek területe a temető mellett van, de első lépésként ezek jogi helyzetét kell tisztázniuk, csak azután lehet tárgyalni egy lehetséges adásvételről – válaszolta Gyerő.

Szabó Levente arról érdeklődött, miért fektet be önerőből a városháza a Mihai Eminescu utca infrastruktúrájába. A befektetést három évvel ezelőtt fogadta el a tanács, a dokumentációt már kifizették, az elindult folyamatot most be kell fejezni.

A városi kórház működését továbbra is fontosnak tartják, idén 61 ezer lejjel járulnak hozzá a Pro Holland Kórház Egyesületen keresztül – hangzott el.