Beruházásokra jut, kulturális pályázatokra nem (Megyei költségvetés)

Az elnök közölte, a költségvetésben a legerősebb tétel az infrastrukturális beruházásoké. A megyei önkormányzatnak három nagy tevékenységi területe van: egyik a szociális – megyei kórház, gyerekvédelmi és szociális igazgatóság, idősotthon, fogyatékosok ellátása –, második a megyei utak fenntartása, harmadik a megyei közszolgáltatások biztosítása. Ilyen a hulladékgazdálkodás, amely az országban itt működik a legjobban.

A beruházásra jutó összeg idén nagyobb, mint tavaly volt. Folyamatban van a Maksa és Cófalva közötti, a hulladéktározót kiszolgáló 6 kilométeres út építése. A hazai szabályozásnak köszönhetően 700 napot tartott a közbeszerzési eljárás, így kénytelenek forgalom alatt építeni. Új beruházás a Nagyborosnyó és Bodzaforduló közötti 22,5 kilométeres út. Ezt három szakaszban korszerűsítik, a finanszírozási szerződést aláírták a minisztériummal, de azt, hogy mikor kezdődhet a munka, ne kérdezzék – mondotta az elnök. Nyolc ajánlat érkezett, most bírálják el, nem tudni, mikor kezdődhet az útépítés, óvások esetén az eljárás elhúzódhat. Idén Erdővidékre összpontosítanak – emelte ki Tamás Sándor. 88 millió lej értékben aláírták a finanszírozási szerződést 33 kilométer út korszerűsítésére Málnásfürdőtől a Hatodon, Erdővidéken át Brassó megye határáig, azt Brassó megye folytatja Szászmogyorósig. A következő időszakban aláírják majd a másik erdővidéki út finanszírozási szerződését Baróttól Vargyason át Hargita megye határáig. A Központi Fejlesztési Régión belül három megye közötti közös terv ez, amire sikerrel pályáztak. Az elmúlt ötven év legnagyobb beruházása lesz ez az infrastruktúra-építés Erdővidéken. Nehogy valaki félreértse, idén még nem lesz ebből út, hangoztatta az elnök, hozzátéve, óriási fejlesztési lehetőségek rejlenek ebben. A helyi önkormányzatokon és vállalkozásokon a sor, hogy feltöltsék tartalommal. Megnyitják Erdővidéket Brassó és Erdély irányába – fogalmazott. Nagyajtán az Ajta-patak fölötti vashidat kicserélik, új betonhidat építenek.

Henning László alelnök részleteiben ismertette a költségvetési tervet. Egyik szeme kacag, a másik meg sír – mondta –, egyrészt mert az elmúlt években jól gazdálkodtak, sikerült félretenni, és most van, miből beruházni, van pénz a fejlesztésre. A másik szeme sír, mert a működési fejezetben annyi pénz maradt, mint 2013-ban volt. Tulajdonképpen 25 millió lejes hiánnyal indulnak. Kiderült, a most elfogadott költségvetésben nem szerepel pályázati tétel. Az elmúlt években kulturális, ifjúsági, sportrendezvényekre pályázhattak civil szervezetek, továbbá egyházak különböző támogatásokra. Az alelnök reményét fejezte ki, hogy a kormány költségvetés-kiegészítést eszközöl majd, és akkor erre a tételre is kerül pénz.

Florentina Teacă szociáldemokrata tanácstag elégedetlenségének adott hangot, hiszen a „centenárium évében” rendezvényeket kell szervezni, sok egyesület megtenné, de miből? – tette fel a kérdést. Tamás Sándor közölte, képviseltetik magukat a prefektus által elnökölt megyei centenáriumi szervezőbizottságban, ezenkívül a megyeháza is szervez programokat. Henning László hozzátette, a civil szervezeteknek nem kizárólag a megyeháza által nyújtott támogatásból kellene megélniük.