Hatmillió lejjel kevesebből gazdálkodnak (Kézdivásárhely)

Idén Kézdivásárhely bevétele 32 millió 300 ezer lej, ami az előző év költségvetéséhez viszonyítva hatmillió lejjel kevesebb. Ez annak köszönhető, hogy a kormány a jövedelmek utáni adó értékét jelentősen csökkentette, míg tavaly 14 millió 300 ezer lej körüli összeggel számolhattak, idénre ez a tétel az új adózási rendszernek köszönhetően 9 millió 700 ezer lejre csökkent. Az áfából visszaosztott összeg 2017-ben 29 millió lejnél is több volt, idénre ez a bevételi forrás 6,7 millió lejre csökkent – magyarázta Bokor Tibor polgármester, aki szerint a lényeges különbség abból is származik, hogy az oktatási intézmények alkalmazottjai nem az önkormányzaton, hanem a tanfelügyelőségen keresztül kapják a fizetésüket. A céhes város költségvetését többségi szavazattal, öt néppárti tanácstag tartózkodása mellett fogadták el.

Bokor Tibor azt is elmondta, idén 35 millió 615 ezer lejből gazdálkodnak, a múlt évi többletet, a 3,3 millió lejt is hozzáadták a 32 millió 300 ezer lejhez. A városháza és a helyi tanács működtetésére és fenntartására 5,6 millió lejt, a lakosság-nyilvántartó működtetésére 444 ezer lejt különítettek el. A felvett kölcsön kamatjának törlesztésére 201 ezer lejt, a közrendészetre 890 ezer lejt, a tanügyi intézményeknek 3,9 millió lejt, az egészségügynek 836 ezer lejt, kultúrára és sportra, illetve zöldövezetek karbantartására 8,7 millió lejt, szociális kiadásokra 3,4 millió lejt, fejlesztésre 2,7 millió lejt, környezetvédelemre (az utcaseprést és szemétbegyűjtést is ide értve) 1,5 millió lejt, erdő- és legelőgazdálkodásra 500 lejt, útjavításra 6,1 ezer lejt, turizmusra 46,5 ezer lejt különítettek el. Tekintettel arra, hogy nehéz év elé nézünk, bár a törvény lehetővé tenné, a vakációs jegyekről lemondtunk – hangsúlyozta az elöljáró.

Ami a fejlesztéseket illeti – mondotta a polgármester –, elsősorban a már elkezdett munkálatokat folytatják, illetve szeretnék befejezni. Ugyanakkor pályázati pénzekből egészítenék ki az idei szegényes költségvetést. Az elöljáró a fontosabb beruházások kapcsán a tavaly elkezdett hőszigetelés és épületfelújításnál a kórház sebészeti osztályát, a Csipkerózsika Napközi Otthont, a Turóczi Mózes-iskolát, a nyujtódi Jakabos Ödön-iskolát sorolta fel, ahol szükség lesz egy 63 ezer lejes költségvetés-kiegészítésre a tavaly már elköltött összegekhez képest. Az új óvoda felépítéséhez kell még tízezer lej, az Apor Péter Középiskola teljes felújításához és felszerelésvásárláshoz még negyvenezer lej szükséges, mindezek európai uniós pályázatok – hangsúlyozta a polgármester. A Molnár Józsiás-iskola épületében a manzárdtető kialakítására szintén pályázni óhajtanak európai uniós alapokból. A járóbeteg-gondozó felújítására 21 ezer lejt foglaltak bele a költségvetésbe, a műjégpálya körüli tér rendezésére 880 ezer lejt szánnak. Idén ismét megpróbálnak leadni egy pályázatot az egykori hadapródiskola épületének felújítására, ezúttal a kiírás szerint múzeumra nem, ellenben művelődési központra lehet pályázni, és ennek részeként egy szabadtéri, kisebb méretű strand építésére is támogatást kérnek.

Az idei tervek között szerepel az Ady negyedi, rossz állapotban levő egykori hőkicserélő központ felújítása, illetve inkubátorházzá való átalakítása. Erre a célra 50 ezer lejt különítettek el. A Vasút és Molnár Józsiás utca befejezésére 1,5 millió lejt, a Vágóhíd utcára pedig 2,2 millió lejt különítettek el. A Bem utca felújítását is tervbe vették a körforgalomtól kezdődően egészen Kézdioroszfaluig, az ehhez szükséges dokumentáció elkészítésére 180 ezer lejt szántak. Közigazgatásilag a városhoz tartozó települések víz- és csatornarendszere kiépítésének folytatására 500 ezer lejt foglaltak bele a költségvetésbe.