Uszoda és vásárcsarnok épülhet (Körvonalazódó tervek Sepsiszentgyörgyön)

Az idei költségvetésbe egyértelműen nem kerülhetett be sem az új vásárcsarnok, sem az új uszoda mint tervezett beruházások, hiszen előbb frissíteni, módosítani kell a városrendezési tervet, csak ezt követően lehet érdemben tárgyalni távlati elképzelésekről – jelentette be tegnapi tájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Azt is tisztázta, hogy mindkét beruházás csak elképzelés szintjén létezik még, így kerültek be abba az online konzultációs anyagba, amely révén a városlakóknak az önkormányzattal szembeni elvárásait mérték fel.

Antal Árpád újságírói kérdésre válaszolva vázolta fel, hogy miért tartják jónak két ilyen jellegű beruházás megvalósítását a jövőben. Egy új uszoda létrehozása több szempontból is indokolt lenne. A polgármester szerint a meglévő Oltmező utcaiba túl nagy össze­get nem éri meg beruházni az épület kora, jellege és állapota miatt sem, emellett a város által fenntartott sportlétesítmények közül ez a legköltségesebb, évente nagyjából egymillió lejt emészt fel. Számításaik szerint előnyösebb lenne, ha egy új uszodát építenének, mely várhatóan a Vadász utca környékén kapna helyet, annak az elképzelésnek a részeként, hogy a városban két sportkomplexumot alakítanak ki az eljövendő években – a Sepsi Aréna mellett a jelenlegi stadion környéke lenne a másik helyszín. Az önkormányzat a Vadász utcában már rendelkezik területtel, létesítménnyel (a kis sportcsarnok), és remélhetőleg a jelenleg még a municípiumi sportklub gondnokságában lévő, állami tulajdonú területek egy része is idővel önkormányzati tulajdonba kerül, így a helykérdés is megoldódna. Ami a finanszírozást illeti, Antal Árpád rámutatott, még korai erről beszélni, több elképzelésük is létezik, megtörténhet, hogy saját forrásból oldják meg, vagy, amint a Sepsi Aréna esetében jártak el, társulnak az Országos Fejlesztési Alappal.

A vásárcsarnok kapcsán a polgármester rámutatott: az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a jelenlegi piac méreteiben már nem megfelelő, megérett az idő egy minél hosszabb ideig kihasználható, belakható létesítmény kialakítására, ahonnan az emberek egészséges termékeket tudnak beszerezni, és nem szorulnak a multik kínálatára. A majdani vásárcsarnok pontos helye még nem tisztázott, több elképzelés is létezik, az egyik, hogy a meglévő helyén alakítanák ki, vagy legalábbis a közelben, a Császár Bálint, Ág utca, Bánki Donát és Nicolae Iorga utca határolta területen (fotó), a másik, hogy valahová „elköltöztetnék” a létesítményt – utóbbi elképzelést nem támogatják különösebben. Antal Árpád hozzátette: idén mindenképp eldől a helyszín.

Felvetésünkre a polgármester kitért a városrendezési terv idevágó részére. Amint arról már beszámoltunk, az önkormányzat tervei szerint a közszállítási vállalatot elköltöztetik (ezt várhatóan uniós forrásokból oldják meg), és előfordulhat, hogy a közüzemek esetében is hasonló döntést hoznak. A jelzett utcák által határolt területen több új épület kapna helyet – a vásárcsarnokon kívül –, ide költözne a színház (beleértve a Cimborák társulatát és az M Stúdió mozgásszínházat), a Bod Péter Megyei Könyvtár és az Erdélyi Művészeti Központ. Ezen ingatlanok megtervezésére még idén sor kerülhet, miután sikerül elfogadni az övezeti városrendezési tervet, mert így egyértelművé válik, hogy az útvonalak miként változnak (továbbra is fennáll a Nicolae Iorga utcának a Bánki Donáttal való összekötéséről szóló elképzelés), tisztázódik a parkolóhelyek helyzete, valamint kiderül, hogy az épületeket pontosan miként lehet elhelyezni. Antal Árpád kérdésünkre elmondta: a vázolt elképzeléseket uniós forrásokból nem tudják finanszírozni, de erről még nagyon korai beszélni.