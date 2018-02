Közelebb az óvodához (Ünnep az őrkői Ringatóban)

Derűs hangulat uralkodott tegnap a Ringatóban, az évforduló pedig jó alkalomnak bizonyult az eredmények, tapasztalatok összegzésére is. A programot lebonyolító Esély Lelki Egészségvédő Egyesület elnöke jelentős fejleményként értékelte, hogy a foglalkozásokra tavaly bevitt gyermekek közül ma nyolcan óvodába járnak. Papp Ágota elmondta: tapasztalataik szerint az őrkői közösségben nagycsoportos kor előtt nem jellemző a folyamatos óvodalátogatás. A Ringatóval azonban megteremtették annak a lehetőségét, hogy a kicsik már óvodás koruk előtt találkozhassanak olyan ingerekkel, melyek segítik fejlődésüket, szocializációjukat előmozdítják. Arra összpontosítanak, hogy a gyermekek megtanuljanak kapcsolatot kialakítani, mondókázni, hiszen ezen ingerek által szókincsük, kognitív képességeik kiválóan fejleszthetők.

A szakember úgy látja, az édesanyák is támogatásra szorulnak, hogy az olyan nehéz élethelyzetekben, mint az óvodába és iskolába indulás, jobban átlássák gyerekeik viselkedését – sírás, tiltakozás –, ne rögtön bajként érzékeljék, hanem próbálják megérteni. Fontosnak tartja, hogy segítsék áthidalni a családoknak ezt a néhány hetet, hónapot, hiszen az Őrkőn alapvetően azért nem járnak óvodába a gyerekek, mert az anyák a sírós napokat megoldhatatlan akadálynak érzik. Papp Ágota rámutatott arra is, időszakonként újabb és újabb energiákat kell befektetniük annak érdekében, hogy a foglalkozások látogatóit, létszámát megtartsák, úgy tapasztalják, az őrkői közösség tagjaiban „nehezen állandósulnak a dolgok”.

Az ünnepi hangulatot tegnap délelőtt Benkő Éva és zenésztársai fokozták, akiknek sikerült táncra perdíteni a Ringató közösségét, mosolyt csalni karon ülők és totyogók, nagyobb testvérek arcára. Tavaly egyébként félszáz édesanya és 62 gyermek kapcsolódott be tevékenységeikbe, az anyákkal emellett szakemberek vitatták meg a legfontosabb – gyermekvállalás, szülés, gyermeknevelés – témákat.