Magyarul mindenhol (Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat)

Újraindítják azt a kampányukat is, amely során a multinacionális cégek, bankok, kereskedelmi társaságok, szolgáltatók figyelmét hívják fel a magyar nyelv használatának fontosságára, levélben keresik meg ezeket, és jelzik, üzleti szempontból is üdvös, ha odafigyelnek arra, hogy üzeneteiket közvetítsék a térség többségi lakosságának anyanyelvén is. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy idén kérik a bankoktól, tegyék lehetővé az on­line bankolást is magyarul, hisz ez egyre nagyobb teret hódít, és jelenleg egyetlen bank szolgáltatásai közt sem elérhető.

Újabb szolgáltatókat is megkeresnek, a filmeket és sorozatokat online kínáló Netflix például egy éve jelen van Romániában is, de tartalmai csak angolul, román felirattal elérhetőek. Ez a gyermekek számára nem megoldás, pedig rengeteg jó és hasznos tartalom lenne számukra, de mivel nem értik a nyelveket, kiesnek a célközönség sorából. Ugyanakkor Magyarországon elérhetőek a Netflix tartalmai magyarul, tehát néhány gombnyomással megoldható lenne, hogy azokhoz az itteni magyar előfizetők is hozzáférjenek. Hasonló a helyzet az HBO Go kínálatával, mindkét szolgáltatót megkeresik, s felhívják figyelmüket: üzleti érdekük is azt kívánja, hogy legyenek tekintettel magyar ügyfeleikre.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat segítséget nyújt azoknak is, akiket megaláznak, elutasítanak a román nyelv nem kellő ismerete miatt, kérik, bizalommal forduljanak hozzájuk – hívta fel a figyelmet Benkő Erika. Az a céljuk, hogy a magyar nyelv használata magától értetődő és elfogadott legyen, fel se merüljön, hogy ez nem természetes. Ehhez persze nemcsak az intézmények, szolgáltatók nyitottságára van szükség, de a magyarok jogtudatosságára is – fejtette ki.