Szabó Istvánt köszöntötte Orbán

Nyitrai köszönetet mondott az Oscar-díjas filmrendezőnek azért az évtizedes munkáért, amelyet a magyar filmművészetért és Magyarország népszerűsítésért tett a világban. Orbán Viktor írott köszöntőjében kiemelte: Szabó István azon művészek közé tartozik, aki pályája során nem az önmegvalósításra törekedett, hanem arra tette fel az egész életét, hogy történeteket meséljen el Magyarországról és Közép-Európáról, sorsokról és hitekről, lázadásról és megalkuvásról, a mindent és mindenkit uralni akaró ideológiákkal szemben alkalmazott túlélési stratégiákról. Szabó István a 20. századi magyar történelem számos fejezetét és a magyar irodalom több értékes alkotását is megismertette. A rendező egy Oscar-díjjal és több más rangos elismeréssel a háta mögött is mindig kitartott amellett, hogy a magyar kultúra nagykövete legyen a világ filmgyártásában – méltatta Szabó István pályafutását a miniszterelnök. Szabó István 1938. február 18-án született Budapesten. Öt filmjét jelölték Oscar-díjra: elsőként a Bizalom című, 1979-ben készített filmjét, majd a Mephistót, amelyért 1982-ben át is vehette a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést. A Redl ezredes című alkotását 1986-ban, a Hanussen-t 1989-ben jelölték Oscar-díjra.