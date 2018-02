Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a legdrágább férj, nagyon szerető édesapa, legdrágább papa, após, testvér, sógor, keresztapa, melegszívű rokon, szomszéd és jó ismerős, a baróti

DEÁK ANTAL

szerető szíve életének 80., házasságának 53. évében 2018. február 14-én megszűnt dobogni.

Temetése 2018. február 17-én 14 órakor lesz a baróti ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás 16-án 16 és 18 óra között és a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

19840

Emberi jóságát, jóérzését sohasem feledhetve, fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, vő, sógor, keresztapa, az árkosi

id. TÖRÖK ZOLTÁN

sofőr

életének 67. évében hosszas betegség után hirtelen elhunyt.

Temetése 2018. február 18-án, vasárnap 14 órától lesz az árkosi ravatalozóháztól református szertartás szerint.

Részvétfogadás 17-én 17–19 óra között és a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

093

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér, rokon, barát,

ZSOMBORI LÁSZLÓ

életének 56. évében átadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait ma 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, Katalin

és a gyászoló család

4304111

Megemlékezés

„Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? Könyörögni kell azért, hogy boldogok legyünk? Nem sokat kértem, csak hogy gyógyuljon meg, s élje azt át velünk, amit ő már nem élhet meg. Gyönyörű szemében a fény még csillogott, még az utolsó napokban is csak mosolygott. Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt, semmi mást nem akart Ő, csak élni még. Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a végzet őt is utolérte! Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik, vezetik útját, amíg csak álmodik. Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él. Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk, mondják meg azt neki, hogy SOHASEM FELEDÜNK!!!” Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű CZINTOS ÁRPÁDRA (ILYÉS), aki hat hete távozott szerettei köréből.

Özvegye, Ilonka

és gondozói

092

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és ez így is marad. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

DÁLNOKI SÁNDORRA halálának 19. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szülei, testvére és ­családja

4304091

Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Kegyelettel emlékezünk MIKLÓS VILMIKÁRA (szül. JUGA) halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodjék békében.

Szerettei

4304042

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára,

CSUTAK MATILDRA, aki hat hónapja távozott szerettei köréből.

Élettársa, Sándor, fia, Csaba, menye, Éva

és két unokája,

Alpár és Orsi

4304087

Egy februári napon életed véget ért, bánatot hagytál ránk, örökre elmentél. Pedig voltak még terveid, nem készültél menni, családod körében akartál te élni. Sírva gondolunk mindennap mosolygós arcodra, biztonságot adó két erős karodra. Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet. Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Fájó szívvel, megtört lélekkel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, apósra, tatára, a homoródkarácsonyfalvi születésű szentivánlaborfalvi BÉLA DÁNIELRE halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

4304041

Kegyelettel emlékezünk a szárazajtai FÁBIÁN GÉZÁRA halálának 15. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4304102

Fájó szívvel emlékezünk a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi MIKLÓS (JUGA) VILMIKÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4304095

„Csak Atyámban bízhatom. Ő segít, jól tudom.” Hiába hullnak a könnyeim, a férjem fel nem támaszthatom. Mégis érzem melegségét, arcának mosolyát, amely már öt éve mindennap elkísér. Lecsukott szemmel még látom a lelkét, amint mellettem ül és nekem mesél. Nem maradt más, csak az emlék, örökké szeretlek, bárhol is legyél. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel, de Isten akaratába belenyugodva emlékezünk az illyefalvi

id. KUTI GYULÁRA, aki már öt éve távozott szerettei köréből. Ezen alkalommal mondunk köszönetet azoknak, akik sírjára virágot helyeztek. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fia és családja, keresztgyermekei,

unokatestvérei

4304055

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

BALLA MAGDOLNÁRA halálának hatodik hónapjában.

Szerettei, élettársa

és anyósa

4304097